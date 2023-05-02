Украина в августе получит дополнительные боеприпасы для Gepard, – Шольц
Источник:DW News
Германия продолжает выражать свою безоговорочную поддержку Украине и подтверждает это действиями. В Берлине пообещали предоставить Вооруженным Силам больше снарядов для зенитно-ракетных комплексов Gepard.
С начала полномасштабного вторжения ФРГ передала нашему государству 32 ЗРК Gepard. Также в понедельник, 1 мая, канцлер Олаф Шольц пообещал, что ВСУ получат дополнительные боеприпасы для этой техники уже летом.
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"От ударов по России следует воздержаться"
Как отметил глава правительства Германии, прямо сейчас налаживается производство снарядов для Gepard. По всей вероятности, Украина их получит уже в августе 2023 года.
Кроме того, он подчеркнул, что нашему государству следует воздержаться от того, чтобы использовать это вооружение для обстрелов российских территорий.
Этой позиции придерживаются и другие западные государства, поставляющие Украине оружие для противодействия российскому нападению. При всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО,
– сказал Шольц.
Собственно, отметим, что за все время наше государство получило от Германии 6 тысяч боеприпасов для зенитно-ракетных установок Gepard. В Берлине рассматривается возможность предоставления нам еще 3 систем и 300 тысяч снарядов к ним.
Оружие необходимо для контрнаступления
- Отметим, что Украина "не просто так" ведет интенсивные переговоры с партнерами по поставкам вооружения. Как пишут в издании The Guardian и отмечают другие источники, уже совсем скоро может начаться очередное контрнаступление ВСУ.
- Собственно, оно будет решать судьбу нашего государства и, очевидно, будет влиять на то, будут ли западные союзники продолжать выделять военную и финансовую поддержку Киеву. Однако вместе с тем важно, что без мощного вооружения от партнеров эта потенциальная операция просто обречена на провал.
- Особенно болезненным является вопрос относительно самолетов F-16, предоставление нам которых мировые государства до сих пор тормозят. Однако глава Министерства обороны Алексей Резников уверен, что вскоре лед должен тронуться в этом вопросе и Воздушные силы получают желаемые истребители.