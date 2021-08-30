Боевики убили украинского военного, еще один ранен
Источник:фейсбук ОТУ "Север"
Пророссийские боевики 30 августа в очередной раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный и еще одного ранили.
Боевики обстреляли украинские позиции ближе к вечеру. Украинские военные открыли ответный огонь.
Обратите внимание ОБСЕ показала фото российских танков и другой техники на оккупированном Донбассе
Что известно о пострадавших
Пророссийские наемники атаковали наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Один боец погиб, другого госпитализировали с травмами средней тяжести.Редакция 24 канала выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего бойца
Украинская сторона сообщила в ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня боевиками.
Текст публикации ОТУ "Север"
ВНИМАНИЕ
Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненый был срочно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника.
Ответным огнем украинские военные пресекли преступные действия противника.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Война на Донбассе: последние новости
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