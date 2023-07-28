На Лимано-Купянском направлении несколько снизился градус эскалации, – Череватый

Украина продолжает отвоевывать свои территории, а также успешно сдерживает вражеский натиск на Луганщине. Оккупанты понесли заметные потери 27 июля.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Враг продолжает интенсивно обстреливать украинские позиции, но при этом теряет свою артиллерию.

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Ситуация в операционной зоне Восточной группировки

Вокруг Бахмута Силы обороны удерживают инициативу и ежесуточно выдавливают врага с нашей земли, несмотря на отчаянное сопротивление противника. В течение 27 июля:

враг 537 раз обстрелял украинские позиции, совершил 3 авианалета и 11 раз вступил в боестолкновения;

за сутки Силы обороны уничтожили 73 оккупантов, ранили 147 и взяли 2 пленных;

враг потерял 1 БМП, 2 САУ "Гвоздика", 8 пушек, 2 ПТРК и 2 полевых склада с боеприпасами.

Сергей Череватый об актуальной ситуации на Востоке: смотрите видео

В то же время на Лимано-Купянском направлении несколько снизился градус эскалации. В течение 27 июля на этом направлении произошло всего 4 боестолкновения. Однако оккупанты продолжают интенсивно использовать артиллерию против Сил обороны:

за сутки оккупанты совершили 558 обстрелов со всех типов вооружения при 5 авианалетах;

во время вражеских атак было уничтожено 47 оккупантов, 123 ранено, 1 взят в плен;

также были уничтожены 2 вражеских БМП, 5 орудий, 1 легкобронированный артиллерийский тягач и 1 полевой склад с боеприпасами.

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