На все есть считанные минуты: как бойцы "Хартии" чинят технику прямо на позициях

Артиллерия помогает украинским защитникам отражать атаки врага. Иногда времени на отвод техники буквально нет, поэтому приходится ремонтировать ее на поле боя.

Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, своевременная работа артиллерии помогает отразить вражеский штурм. Тут чрезвычайно важно быстро подготовить оружие к следующему выстрелу.

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Как ремонтируют технику на поле боя

Как рассказал военный из бригады "Хартия", боевой работы действительно много. Враг постоянно лезет на Купянском направлении, где находится его подразделение.

Если противник начинает штурмовать, то подключается артиллерия. На этом штурм заканчивается. Боевая работа часто проходит. Сами понимаете. Они лезут и лезут и лезут. Должны прикрывать пехоту,

– рассказал артиллерист.

После выстрела продолжается работа механиков. Они фактически за считанные минуты готовят пушку к новым выстрелам. Работа бывает разной в зависимости от техники.

У наших механиков сложная, быстрая и ювелирная работа. Техника бывает разной. Что-то приходит новое. Есть и советские установки, которые переделали и осовременили,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Добавим, по состоянию на 15 апреля Россия потеряла более 935 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10629 российских танков, 22150 боевых бронированных машин, 26290 артиллерийских систем и т.п.