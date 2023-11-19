Кое-кто делает вид, будто на "нуле": Минобороны будет защищать боевые выплаты от дискредитации

Заместитель министра обороны Юрий Джигир сделал заявление о боевых выплатах военным во время войны. Он заверил, что министерство будет защищать выплаты, ведь они показывают, что страна отдает наибольшее уважение бойцам даже во время беды.

Заместитель Рустема Умерова объяснил, что из-за манипуляции с выплатами для военных разрушается базовая конструкция в социальном договоре нашего государства. И это разрушает уверенность как бойцов на фронте, так и еще не мобилизованных граждан.

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Что сказали в Минобороны о выплатах для военных

Замминистра пояснил, что боевые выплаты военным свидетельствуют о том, что даже во время затруднения, как бы ни было трудно, мы отдаем наибольшее уважение бойцам, которым не хватило духу пойти на фронт. И сейчас в Украине боевые выплаты играют именно ту роль, ради которой когда-то были созданы.

И сегодня этот символ – под угрозой. Не из-за обстрелов, не из-за нехватки денег, а потому, что боевыми выплатами манипулируют некоторые люди, свои же. Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые прибегают к службе на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически,

– заявил заместитель министра.

Юрий Джигир пояснил, что такие поступки значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они ведь разрушают:

базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства;

уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их чин;

уверенность еще не призванных граждан, что в случае мобилизации на передовую они обретут безоговорочное уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается вне красной зоны.

"Справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации ", – заверил замминистра.

По его словам, это больше, чем деньги, ведь это:

ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задания;

то, над чем и нужно строить наш железный купол.

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