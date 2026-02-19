Об этом медийщик сообщил в своем телеграм-канале.

К слову "Мне нравиться, как оно горит": СМИ пишут, что "полтавский поджигатель" мобилизовался в ВСУ

Что известно о решении Амосова мобилизоваться?

В соцсети 19 февраля журналист Богдан Амосов опубликовал сообщение. В нем под фотографией он сообщил, что присоединился к Силам обороны Украины.

Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро,

– написал Амосов.

У "Детектор медиа" сообщили, что обратились к журналисту с уточняющими вопросами, однако новых подробностей он не раскрыл.

Отмечается, что Амосов работал, в частности на "Авторадио", "Голос столицы" и "Радио Вести". Также некоторое время журналист был парламентским корреспондентом. Кроме того, он ведет свой ютуб-канал.

Журналисты на фронте: последние новости