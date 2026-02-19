Об этом медийщик сообщил в своем телеграм-канале.
Что известно о решении Амосова мобилизоваться?
В соцсети 19 февраля журналист Богдан Амосов опубликовал сообщение. В нем под фотографией он сообщил, что присоединился к Силам обороны Украины.
Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро,
– написал Амосов.
У "Детектор медиа" сообщили, что обратились к журналисту с уточняющими вопросами, однако новых подробностей он не раскрыл.
Отмечается, что Амосов работал, в частности на "Авторадио", "Голос столицы" и "Радио Вести". Также некоторое время журналист был парламентским корреспондентом. Кроме того, он ведет свой ютуб-канал.
Журналисты на фронте: последние новости
Напомним, ведущий Вадим Карпьяк сообщил Карпьяк сообщил, что мобилизовался в Силы обороны. В то же время он отметил необходимость реформировать систему мобилизации и усилить мотивацию военных.
Под российский авиаудар по Краматорску попала съемочная группа телеканала "Интер". В результате атаки по городу были ранены несколько человек и повреждена гражданская инфраструктура.
Оператор дронов, художница, журналистка и волонтер Лана журналистка и волонтер Лана "Сати" Черногорская погибла 1 января из-за попадания российского БПЛА. Произошло это на Южном направлении.