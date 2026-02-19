Про це медійник повідомив у своєму телеграм-каналі.

До слова "Мені нравиться, як воно горить": ЗМІ пишуть, що "полтавський палій" мобілізувався до ЗСУ

Що відомо про рішення Амосова мобілізуватись?

У соцмережі 19 лютого журналіст Богдан Амосов опублікував допис. У ньому під світлиною він повідомив, що долучився до Сил оборони України.

Планував повідомити вам, коли точно буду знати, в якій формі зможу вести з вами комунікацію, але я, схоже, це знатиму ще не скоро,

– написав Амосов.

У "Детектор медіа" повідомили, що звернулись до журналіста з уточнювальними питаннями, проте нових подробиць він не розкрив.

Зазначається, що Амосов працював, зокрема на "Авторадіо", "Голос столиці" та "Радіо Вести". Також певний час журналіст був парламентським кореспондентом. Крім того, він веде свій ютуб-канал.

