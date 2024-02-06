Выполнял боевое задание под Бахмутом: на войне погиб "айдаровец" Богдан Бородай
Источник:Вадим Бородай
Украина продолжает терять лучших сыновей, которые отважно защищают родную землю от российских оккупантов. В бою с врагом под Бахмутом, что в Донецкой области, героически погиб боец Богдан Бородай.
Известно, что украинский воин был родом из Киевской области. В армии боец имел позывной "Чак".
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Трагическая потеря для Украины
О гибели защитника сообщил отец Героя Вадим Бородай, который является депутатом Бучанского районного совета. Известно, что он также служил в Вооруженных Силах Украины.
Легких облаков, сыну,
– написал отец.
Богдан воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Защитнику навсегда осталось 26 лет.
Что известно о защитнике
Богдан Вадимович Бородай родился в 1997 году в Бородянке. Как и отец, парень получил военное образование. После школы парень учился в Черниговском военном лицее с усиленной военно-физической подготовкой.
Впоследствии юноша поступил в Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко. Парень жил в селе Микуличи, что входит в Немешаевскую поселковую общину Киевской области.
В бою с врагом погиб Богдан Бородай / Фото Вадима Бородая
С полномасштабным вторжением России в Украину Богдан стал на защиту родной земли.
Как сообщили, в Немешаевской общине, защитник погиб 1 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута. Причиной стали тяжелые ранения, полученные в результате вражеского артиллерийского обстрела.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу невосполнимой утраты. Пусть светлая память об отважном Защитника навсегда останется в памяти всех, кто его знал, любил и уважал, а душа погибшего найдет вечный покой,
– говорится в сообщении общины.
О месте и времени захоронения бойца сообщат позже.Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Герою Украины, который отдал свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.
Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей
- 4 февраля стало известно, что на фронте погиб 22-летний воин Павел Шевчук. Смерть настигла героя в Донецкой области. Мужчина выполнял боевую задачу недалеко от села Победа.
- Также защищая родную страну от оккупантов на передовой, погиб титулованный атлет из Белой Церкви Александр Белоконь. Павший воин был мобилизован в марте 2023 года. Ему навсегда останется 32.
- Кроме того, во время выполнения боевого задания погиб защитник из Николаевской области Александр Красюк. Мужчине было 26 лет и дома на возвращение папы с войны его ждали две дочери и жена.