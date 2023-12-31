Помолился и пошел за едой, – Богдан Ермохин рассказал, как выживал в оккупированном Мариуполе

Возвращенный в Украину подросток Богдан Ермохин рассказал, как ему удавалось выживать в оккупированном Мариуполе. Он напоминает, что люди ели буквально то, что удавалось найти.

Россияне непрерывно уничтожали город, делая жизнь мариупольцев невозможной. До полномасштабного вторжения парень считал Мариуполь самым красивым городом.

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Какова была жизнь в Мариуполе

Богдан Ермохин – это парень-сирота из Мариуполя, которого похитили россияне после 24 февраля 2022 года. Он поделился деталями жизни в городе в первые недели полномасштабного вторжения. Молодой человек подчеркнул, что сам не знает, как выживал три месяца в Мариуполе.

Помолился и ушел. За водой, за едой. Где-то поискать еду еще нужно было,

– вспоминает парень.

Он отметил, что тогда деньги не имели никакой ценности – за них невозможно было что-то купить. Люди находили еду в разбитых продуктовых магазинах. Если же не было – у соседей.

Богдан вспоминает, что его переместили из его общежития в другое, потому что там еще было светло. Однако это длилось всего два дня. Никто тогда не думал, что все будет хорошо. Сам Богдан верил, что город устоит до начала марта. Тогда российские солдаты вошли в Мариуполь – парень понимал, что силы не равны.

В Мариуполе были непрерывные обстрелы – как вспоминает Богдан, не было трех минут тишины. В одно и то же место могли ударять по десять раз, даже несмотря на отсутствие военных.

Какая ситуация в Мариуполе сейчас