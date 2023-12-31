Росіяни безперервно знищували місто, роблячи життя маріупольців неможливим. До повномасштабного вторгнення хлопець вважав Маріуполь найкрасивішим містом.

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Яким було життя у Маріуполі

Богдан Єрмохін – це хлопець-сирота з Маріуполя, якого викрали росіяни після 24-го лютого 2022 року. Він поділився деталями життя у місті у перші тижні повномасштабного вторгнення. Хлопець наголосив, що сам не знає, як виживав три місяці у Маріуполі.

Помолився і пішов. За водою, за їжею. Десь пошукати їжу ще треба було,

– пригадує хлопець.

Він зазначив, що тоді гроші не мали жодної цінності – за них неможливо було щось купити. Люди знаходили їжу у розбитих продуктових магазинах. Якщо ж не було – у сусідів.

Богдан пригадує, що його перемістили з його гуртожитку в інший, бо там ще було світло. Однак це тривало всього два дні. Ніхто не думав тоді, що все буде добре. Сам Богдан вірив, що місто вистоїть до початку березня. Тоді російські солдати зайшли у Маріуполь – хлопець розумів, що сили нерівні.

У Маріуполі були безперервні обстріли – як пригадує Богдан, не було й трьох хвилин тиші. В одне й те ж місце могли вдаряти по десять разів, навіть попри відсутність військових.

Яка ситуація у Маріуполі зараз