"Слава Украине!": какими были первые слова Богдана Ермохина по возвращении домой

19 ноября 2023, 20:05
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Россия крадет украинских детей и вывозит на свою территорию. Так случилось и с Богданом Ермохиным: парня вывезли в Московскую область из оккупированного Мариуполя.

Этот юноша – сирота. Богдана Ермохина вернули в Украину 19 ноября, как раз на его день рождения. Ему исполнилось 18. Как это было – расскажет 24 Канал.

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Как встречали Богдана

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал щемящее видео. Мальчику дарят сине-желтые флаги и воздушные шарики.

Украинец отметил, что лучший подарок для него – это быть дома!
– написал Лубинец.

Богдана Ермохина встречают в Украине: смотрите видео

С парнем пообщались журналисты "Радио Свобода". Место встречи с ним в ролике обозначено как Волынская область.

Какими были первые слова Богдана Ермохина в Украине: смотрите видео

Как удалось вернуть домой Богдана Ермохина

  • Россияне вывезли парня из Мариуполя сначала в Донецк, а затем в Московскую область. Там ему сделали "приемную семью". Парень убегал, но его вернули.
  • Впоследствии стало известно о планах заставить Богдана идти воевать в оккупационную армию. Россияне хотели мобилизовать парня – сразу после того, как ему исполнится 18 лет.
  • 9 ноября юноша обратился к Зеленскому, чтобы тот помог уехать в Украину. Наше государство было на контакте и работало, чтобы парень вернулся.
  • 10 ноября Дмитрий Лубинец сообщал, что есть договоренности, и Богдан будет в Украине. Тогда он призвал подождать и не распространять непроверенную информацию.

Автор: Ірина Чеботнікова