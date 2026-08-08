Навсегда в строю: скончался военнослужащий Богдан Сосинский

Украина потеряла еще одного защитника. От тяжелой болезни скончался военнослужащий из Тернополя Богдан Сосинский.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Что известно о военном?

8 августа мэр города сообщил, что 5 августа в результате тяжелой болезни скончался военнослужащий ВСУ Богдан Павлович Сосинский.

Искренние соболезнования родным и близким Героя. Пусть Господь даст сил пережить это горе. Вечная память защитнику Украины,

– написал Надал.

Мэр отметил, что 8 августа в 11 часов в Доме скорби на улице Микулинецкой жители Тернополя проводят защитника в последний путь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Богдана Сосинского. Светлая память!

Что еще потеряла Украина?

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Пушкар. Солдат родился 12 июня 1987 года и жил в селе Переволока. В Вооруженных силах Украины он служил техником-водителем группы связи.

В Вознесенске 3 августа проводили в последний путь украинского военного Александра Нагайцева, погибшего при выполнении боевого задания в Донецкой области. Жители города образовали "живой" коридор, чтобы достойно почтить память павшего защитника.

Даниила Баранова проводили в последний путь в Сумах. Военный поступил на службу в Госпограничслужбу еще в 2022 году, а недавно получил тяжелые ранения на фронте. Теперь ему навсегда 23 года.

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Артем Коломиец, уроженец Лисичанска Луганской области. Защитник служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.