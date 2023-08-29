Россияне могут оказаться в окружении: какие перспективы открываются перед ВСУ на Юге
Украинские военные продолжают наступать на Юге. Сейчас удалось "забить клин" в первую линию обороны оккупантов между Работиным и Вербовым Запорожской области.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что украинские военные продолжают расширять клин в направлении Вербового.
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Что будет после увольнения Вербового
Как подчеркнул Коваленко, сейчас ресурсы российских оккупантов постепенно сковываются на флангах. Это может привести к окружению захватчиков на некоторых участках после дальнейших успехов ВСУ.
Сейчас украинские военные оказывают активное огневое влияние на оккупантов в сторону Вербового. Это не позволяет захватчикам продвигаться вперед.
Вербовое – важный населенный пункт, который поможет Силам обороны выйти на трассу 0401. Эта трасса также идет Токмак через Очеретоватое. Кстати, продвижения в направлении Очеретоватого в пределах этого клина тоже происходят. С Вербового также открывается путь на Пологи,
– заметил Коваленко.
В общем, украинские военные давят сразу на несколько логистических артерий оккупантов. Это очень важно. Ведь, например, освобождение Пологов открывает путь на Бердянск. Такая ситуация однозначно путает оккупантов, ведь ВСУ могут начать двигаться в разных направлениях.
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Самое интересное, что это даже не вопрос, куда оккупанты отправят подкрепление. Если будет успех на этом направлении к Пологам, то оккупанты могут в некоторых локациях оказаться в окружении, если своевременно не выведут подразделения,
– отметил Коваленко.
Несколько восточнее продолжается работа по освобождению Старомлиновки. Однако для этого сначала нужно выбить оккупантов из Заветного Желания, вблизи которого уже идут бои.
Ситуация на фронте: коротко
- Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона рассказал о ситуации на Юге. Украинские военные имеют успехи в направлении села Вербовое.
- 28 августа стало известно, что ВСУ полностью освободили село Работино Запорожской области. Наши защитники продолжают продвигаться дальше.
- По состоянию на 29 августа российские оккупанты потеряли на войне против Украины 261 840 единиц личного состава.