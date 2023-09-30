Плотность обстрелов существенно упала, – боец сказал, как изменились действия врага на Востоке

Ситуация на линии боевых действий чрезвычайно динамична. Каждое направление выделяется своими особенностями.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, заметив, что ситуация на разных участках фронта часто бывает разной, но взаимосвязанной.

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К примеру, враг после успехов военных у Клещеевки и Курдюмовки ожидал, что наступательные действия пойдут и на соседних направлениях, поэтому и увеличил количество артиллерийских обстрелов. Днем и ночью был просто шквальный огонь.

Продержалось всю неделю-полторы. Потом дней 5 – 6 раз в день интенсивность уменьшалась. Никаких попыток завязать стрелковые бои вообще не было. Связано ли это с тем, что они перебрасывают личный состав на Юг – не знаю,

– заметил Иевлев.

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Динамика бывает очень разной

Как подчеркнул военный, его подразделение находится на полосе, которая держится с 2014 года. Расстояние на разных участках разное: от 400 – до 800 метров. Тут сменилось много подразделений как ВСУ, так и врага.

За последние 2 года здесь все шло настолько активно, что оккупанты и сами не знают карту своих мин. Потому и наступать они здесь нормально не могут. Вчера они с дронов бросали зажигательные боеприпасы в 100 – 150 метрах от нас, чтобы зажечь поля. Я не специалист по саперному делу, но понимаю, что от огня не все мины сдетонируют. Но в целом интенсивность за последние 5 – 6 дней упала,

– отметил военный.

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