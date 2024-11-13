Более 120 трупов оккупантов в одной посадке: разговор с комбатом об ожесточенных боях на Харьковщине

Купянщина является одним из приоритетных направлений для российских захватчиков, им удалось частично закрепиться в Кругляковке. Силы обороны работают над тем, чтобы выбить оккупантов, в то же время враг пытается расширить плацдарм и двигаться в направлении Колесниковки.

Силы обороны оказывают мощное сопротивление и, как рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в разговоре с 24 Каналом, только в одной посадке длиной 200 метров насчитали более 120 тел оккупантов, и подсчет продолжается. Больше деталей о ситуации на Харьковщине и боях – далее в материале.

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О тяжелых боях на Харьковщине

Какая ситуация на вашем направлении на Харьковщине? Конечно, те детали, которые безопасно рассказывать.

На направлении Глубокого все остается без изменений – инициатива полностью на стороне Сил обороны. Удается своевременно выявлять и уничтожать оккупантов. Наши подразделения имеют возможности бить врага на опережение и не давать им реализовать намерения и выполнять задачи, которое им поставило командование. Речь идет о продвижении в глубину наших боевых порядков и приближение к административным границам Харькова.

На текущий момент ситуация полностью контролируется. Спасибо украинцам за поддержку Сил обороны. Благодаря вам мы имеем минимальное количество техники, которая необходима для высокоэффективного выполнения боевых задач.

Другой отрезок – это Купянщина. Там сложно, потому что это на сегодня одно из приоритетных направлений для противника. Там активно применяют авиацию с управляемыми авиабомбами. Наносят удары как по правому берегу, так и по левому, уничтожая под ноль жилую застройку.

Дополнительно противник имел задачу до 1 ноября выйти и закрепиться в Купянске-Узловом. Благодаря сопротивлению и совместной работе различных подразделений Сил обороны Украины, которые работают как единый механизм, врагу не удалось это реализовать. Сегодня оккупанты лишь частично закрепились в населенном пункте Кругляковка. Силы обороны работают, чтобы выбить противника с тех позиций и укрытий, которые они заняли.

Также противник пытается расширить плацдарм и двигаться в направлении населенного пункта Колесниковка, но сопротивление Сил обороны очень крепкий. Только в одной небольшой посадке длиной в 200 метров мы насчитали более 120 тел оккупантов. Подсчет еще продолжается. Здесь не учитываем оккупантов, погибших в укрытиях, присыпанных мусором и ветками.

Только представьте, какая интенсивность штурмовых действий от противника. Они буквально идут по телам своих, но пытаются выполнить задание.

Где расположена Колесниковка: смотрите на карте

Замысел оккупантов к Новому году

Почему противник так делает? Может сложиться впечатление, что они максимально мотивированы, но нет. На самом деле система работает несколько по-другому. Подавляющее большинство российских оккупационных войск было мобилизовано через "социальный договор" внутри России. Имею в виду рекрутинговые программы.

В провинциальных городах и селах мужчины идут на войну. Их отдают за денежную компенсацию в случае гибели. Семьи соглашаются на то, что их муж, брат, сын погибнет на украинской земле. Поэтому российское оккупационное руководство имеет полный инструмент влияния на таких военных. Не выполнил задание? Расстреляли. Не выполнил задание? Показательно унизили. Поэтому оккупант боится возвращаться к своим, не выполнив задание.

Единственный вариант, как они могут действовать – двигаться только вперед. Силы обороны уничтожают подавляющее большинство оккупантов. Идут несоизмеримые потери противника к тем результатам, которые им удалось получить. Информационные кампании внутри России также сильно налажены. Оккупант мог бы сдаться в плен, но он этого не делает. Он пускает себе пулю в лоб, но не идет в плен или не возвращается к своим. Поэтому ситуация сложная.

Почему я об этом рассказываю? Чтобы украинцы понимали – враг будет давить и будет переть. Ближайшие месяцы объективно будут сложными. Враг будет пытаться получить максимальный результат на поле боя до стабилизации политической ситуации у наших стратегических партнеров. Мы должны быть готовы к максимальному сопротивлению. Для этого нужно не поддаваться распрям внутри нашего государства. Россия также хочет на это повлиять.

Поэтому по мере возможностей нужно обязательно поддерживать Силы обороны. Должны быть крепче, нужно достичь еще большего уровня единства. Даже большего того, который был в начале полномасштабной войны. Только так сможем выстоять и дать возможность нашим дипломатам договориться о дополнительных пакетах поддержки для Украины, о санкциях и отдельных номенклатурах вооружения. В том числе и о дальнобойном для ударов по России.

Беспилотники, которые были направлены по военным объектам в сторону Москвы, сильно влияют на эмоциональное состояние тех, кто принимает решения в Кремле. Москва до недавнего времени находилась в зоне безопасности. Теперь все совсем по-другому. Это влияет на тех, кто принимал решение о начале войны. Так что, наращиваем возможности и держим строй. Я верю, что нам удастся выстоять, сохранить украинскую государственность, сохранить национальную идентичность и единство.

Вы говорите, что в последнее время враг активизировался на Купянском направлении. Чего добиваются оккупанты? Они пытаются сделать себе более широкий плацдарм?

Дополнительно к тем участкам, где сейчас очень горячо, враг пытается интенсивно действовать еще и в Харьковской области. Какие у них цели и задачи? До 1 ноября они должны были выйти на Купянск-Узловой и полностью занять плацдарм на левобережье реки Оскол. Если бы они смогли это сделать, то начали бы форсировать Оскол, чтобы выйти на правый берег. Без этого плацдарма форсировать реку сейчас практически невозможно.

В 2022 году, когда мы форсировали ее в рамках Харьковского контрнаступления, это было очень сложное испытание. Тогда не были настолько развиты беспилотные системы, в частности FPV-дроны, ночные бомберы и многое другое, что дает возможность высокоточно уничтожать врага.

Для врага, в рамках задачи оккупировать Украину, Харьковская область также важна. В том числе и те места, которые граничат с Луганской областью. Они хотят иметь максимально большую "буферную зону". Поэтому противник движется в определенном направлении. Для них принципиальной задачей было завладеть левобережной Купянщиной. Это дает предпосылки для выхода на правый берег и дальнейшей оккупации.

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Однако противнику уже не удалось выполнить эту задачу. Сроки смещены. Они будут пытаться сделать это до Нового года. Получится ли у них? По моему убеждению, если будет стабильное обеспечение Сил обороны и надежная поддержка от украинской нации, то шансы у противника маловероятны. Поэтому держим строй и активно продолжаем бои, которые идут и сейчас.

Что сейчас является победой для Украины

Пока ВСУ на фронте используют дроны, чтобы уничтожать оккупантов и их технику, сами россияне устраивают охоту FPV-дронов за гражданским населением. Насколько часто такие ситуации случаются на вашем направлении и как можно противодействовать такой тактике врага?

Цели и задачи, которые ставит перед собой Москва – это не только оккупация территории, полезных ископаемых, общее влияние на Украину. Россия четко определила задачу – уничтожить украинскую государственность, чтобы государство Украина не существовало. Уничтожить всех, кто считает себя украинцами.

Есть ли мы для них в обычном понимании людьми? Нет. Они не считают украинцев людьми. Это позиция российской империи, которая царит на протяжении веков. Это нужно осознать наконец. Некоторое время мы жили совместно в одном государстве – в Советском Союзе. И все равно россияне не считали нас полноценными. Это их политика.

Они бьют по гражданской инфраструктуре – роддомах, детских домах, детских больницах, жилой застройке. Они тренируют своих артиллеристов и дронников против украинцев на гражданской инфраструктуре. Это для них абсолютно нормальное явление. Нас для них не существует. Каждый должен осознать, что с этой грязью и нечистью невозможно говорить ни о каких правилах ведения войны.

Другой вопрос – что является для Украины победой на текущий момент? Это сохранение украинской государственности, сохранение украинской нации и в перспективе освобождение наших территорий от оккупантов. Что мы можем сделать сегодня для того, чтобы противник не тренировал навыки своих пилотов по гражданским украинцам? Мы можем его бить и давить на поле боя.

Как это происходит на практике? Хочу это донести и объяснить, потому что в информационном поле мы только слышим: "Воруют, недостаточно, там дроны будто выпустили, а они не приехали...".

На конкретном примере. Кабмин говорит, что увеличивает количество дроновых программ. В то же время рядовой гражданин Украины звонит своему другу, брату, знакомому на фронт, спрашивает, что ему надо и тот отвечает – беспилотники. Диссонанс получается, правда? Одни говорят, что будет много, другие говорят, что постоянно не хватает.

Здесь надо объяснить, что в условиях текущего ведения боевых действий, ресурса такого как ударные и разведывательные беспилотники никогда не будет достаточно – чем больше разведывательных средств БпЛА, тем лучше видим врага; чем больше ударных, тем большую категорию целей можем уничтожить и не дать возможности их пехотинцам пройти к нашим позициям. Поэтому беспилотники нужны будут всегда.

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Правда заключается в том, что государственные программы масштабировались, дронов действительно становится больше, качество их также улучшается. Однако гражданскому населению надо помогать Силам обороны столько, сколько продлится эта страшная война. Об этом нужно помнить и здесь нет никаких спекуляций. Есть ли у нас проблемные вопросы внутри государства? Более чем достаточно. Мы молодое государство и действительно у нас есть очень много проблемных мест.

Но есть ли какая-то перспектива? Давайте конкретно поговорим. Есть задержки с дальнобойным оружием, с разрешением на применение высокоточного оружия. Наши дипломаты борются за то, чтобы убедить партнеров, что это необходимо делать сегодня на позавчера. Но это не просто происходит на словах.

Мы как государство смогли разработать, изготовить и эффективно применять ударные беспилотники дальнего радиуса действия. То есть мы не сидим и не ждем, когда нам дадут соответствующие разрешения. Мы работаем сегодня уже над тем, чтобы бить врага у него на территории. Потому что чем больше "высушим" их там, тем меньше придет свежей силы на территорию Украины для продолжения боевых действий. Мы это уже делаем активно и показываем всему миру.



Украинский военный / Getty Images

Мы в очередной раз показываем миру, что только сила против России – как экономических санкций, другая санкционная политика, так и непосредственно прямое поражение на поле боя, приводит к тому, что враг отползает. На том или ином направлении, в том или ином аспекте. Поэтому, когда возникает мысль у кого-то, что есть какие-то "большие дяди", которые все решают, а от нас на местах ничего не зависит – это абсолютно ошибочное мнение.

В 2022 году никто ставку на Украину не делал. Считали, что через три дня нас действительно не будет. Конкретно каждый, кто просматривает этот эфир; каждый украинец благодаря своей работе, на своем рабочем месте; тот, кто взял в руки оружие; тот, кто взялся волонтерить, помогать – доказали лучшим экспертам, аналитикам, политикам, что они ошибались. Мы можем влиять на ход истории здесь и сегодня.

Для этого нужно сохранять национальное единство. Не ссориться между собой и работать максимально настойчиво. Для того, чтобы нашим дипломатам, неважно провластные они или оппозиционные, дать возможности договариваться о дополнительном финансировании, поддержку.

Когда мы даем аргументы в руки нашим дипломатам о наших достижениях, тогда, конечно, им гораздо проще разбивать эту железобетонную стену и достигать необходимых результатов для Украины. Поэтому, общество, именно от нас зависит то, где мы будем сегодня и где мы будем завтра. Держим строй и бесконечно спасибо украинской нации за то, что системно поддерживаете нас.

Важный сбор для батальона "Ахиллес"

А мы благодарим вас, господин Юрий. Не могу не спросить о вашей работе над преодолением врага. У вашего батальона сейчас есть открытый сбор на магнитные датчики. Могли бы вы нам коротко рассказать об этом сборе и вообще объяснить, что это за оборудование.

Я понимаю сложную экономическую ситуацию, но за последний период мы закрыли сборы на 5 миллионов гривен на "ударные крылья" и "крылья-камикадзе", которыми мы эффективно уничтожаем врага. Это самые дорогие объекты, в частности противовоздушной обороны.

"Ударные крылья" и "крылья-камикадзе" – это усовершенствованные беспилотники, которые, по словам Федоренко, способны залетать дальше, чем FPV-коптеры и нести мощные боеприпасы, чтобы серьезно поражать противника в глубине его оперативного пространства.

Затем, мы за несколько дней закрыли сборы на платы инициации. Это боеприпас, установленный на FPV-дроны, который приводит к взрыву при столкновении с целью. Сегодня мы объявили сбор на платы, которые помогают нам ставить, в частности минные заграждения для легкобронированной и бронированной техники противника, а также маневренной техники такой, как баги и двухколесные мотоциклы.

Эти планы не дают возможности противнику приближаться к нашим передовым позициям. Это существенно усиливает Силы обороны. Соответственно, эти платы стоят денег. Один боеприпас – это около 1200 гривен.

В зависимости от задач, которые стоят перед нами на поле боя, в зависимости от полосы ответственности, интенсивности боевых действий и характера действий врага за месяц мы можем использовать таких до тысячи единиц. Без этой платы эффективного сопротивления не получается. И, к сожалению, они пока в полной мере не поставляются за счет государственного финансирования, это только начинает масштабироваться.

Поэтому, искренне просим поддержать этот сбор и, поверьте, мы никогда не делаем запрос на то, что действительно не нужно для эффективной обороны нашего государства. Просим поддержать и обеспечить, как всегда, наш с вами общий результат на поле боя.