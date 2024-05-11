Где именно сейчас идут бои на Харьковщине: показываем все села на карте
Утром 10 мая россияне перешли в контрнаступление на Харьковщине. В вечернем обращении 11 мая Владимир Зеленский назвал населенные пункты, где сейчас идут наши оборонительные операции.
Президент рассказал, в каких населенных пунктах сейчас продолжаются наши оборонительные операции. 24 Канал показывает их на карте.
Обратите внимание Непрерывные бои, обстрелы Волчанска и эвакуация: что происходит на Харьковском направлении
Где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине
Глава государства отметил, что речь идет о приграничных селах. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию.
Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукянцы, Гатище, Плетеневка,
– заявил Владимир Зеленский.
Стрелечья
Село Стрелечья расположено у вершины реки Харьков, в Липецкой сельской громаде Харьковского района Харьковской области. Его площадь составляет 1,4 километра квадратных. По данным Википедии, население – около 1600 человек.
Это населений пункт находится на левом берегу реки Харьков, выше по течению примыкает государственная граница с Россией, ниже по течению – Травянское водохранилище. На расстоянии 5 километров расположено село Глубокое, на противоположном берегу – село Журавлевка (Белгородская область).
Здесь расположен пункт контроля государственной границы с Россией Стрелечья – Журавлевка.
Стрелечья на карте:
Красное
Красное – село в составе Липецкой громады Харьковского района Харьковской области. По данным Википедии, его население – 20 человек. Площадь села 0,2 километра квадратных.
Этот населенный пункт расположен между рекой Липец и Травянским водохранилищем. На расстоянии 1 километра – село Мороховец. В 3 километрах от Красного граница с Россией.
Красное на карте:
Мороховец
Мороховец также входит в состав Липецкой громады Харьковского района Харьковской области. Население – 44 человека. Площадь – 0,3 километра квадратных.
Это село расположено у истоков пересыхающего безымянного ручья, который через 4 километра впадает в реку Липец. На расстоянии до 1 километра расположены села Олейниково и Красное. В 4 километрах – граница с Россией.
Мороховец на карте:
Олейниково
Наши оборонительные операции также продолжаются в селе Олейниково. Этот населенный пункт расположен на расстоянии 1,5 километра от реки Липец (правый берег), 1 километра от Мороховца, 3 километров от Лукьянцев. В 4 километрах – граница с Россией.
Население, по данным Википедии, 8 человек. Площадь села 0,02 километра квадратных.
Олейниково на карте:
Лукьянцы
Неподалеку от Олейниково расположено село Лукьянцы. Оно также в составе Липецкой громады Харьковского района Харьковской области. Население, по данным Википедии, около 1200 человек.
Село Лукьянцы находится на левом берегу реки Липец. Его площадь 0,61 километра квадратных.
Лукьянцы на карте:
Гатище
Гатище – село в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области. Его население, по данным Википедии, около 500 человек. Площадь – 0,109 километра квадратных.
Это село расположено на левом берегу реки Северский Донец в месте впадения в нее реки Волчья. Выше по течению реки Волчья в 2 километрах – город Волчанск.
Гатище на карте:
Плетеневка
Плетеневка – село (до 2012 года посёлок) в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области. Население этого села, по данным Википедии, около 120 человек. Площадь – 1,026 километра квадратных.
Этот населенный пункт расположен почти в 5 километрах от центра громады, с которым он соединен автодорогой Т 2108, а еще в 2 километрах находится граница с Россией.
В Плетеневке находится пункт контроля государственной границы со страной-агрессором Плетеневка – Шебекино.
Плетеневка на карте:
Что надо знать о наступлении россиян на Харьковщину
- Утром 10 мая оккупационные войска попытались расширить операции против Украины. В частности, в 5 утра состоялась попытка прорыва нашей линии обороны в Харьковской области.
- Президент заявил: мы понимаем объем сил оккупанта и видим его замысел.
- "Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту", – подчеркнул Зеленский.
- Также глава государства отметил, что мы добавляем наших сил на Харьковские направления. Зеленский подчеркнул, что по линии государственной границы и по всей линии фронта наши войска будут неизменно уничтожать российских захватчиков именно так, чтобы сорвать любые вражеские наступательные намерения.
- Важно понимать, что агрессор пытается усилить панику среди гражданского населения. Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, постоянно бьет по гражданской инфраструктуре, убивает людей, в частности, детей. Кроме того, распространяет ИПСО.
- Однако планы оккупантов не были тайной. О возможном наступлении россиян нас уже неоднократно предупреждали как западные политики, аналитики, СМИ, так и наши спецслужбы и руководство государства.
- В частности, представитель ГУР накануне заявлял, что оккупанты сосредоточили на границе с Харьковом 35 тысяч военных, но потенциально агрессор хочет увеличить это количество до 50 – 70 тысяч. В то же время Вадим Скибицкий отмечал, что этого недостаточно для операции по захвату крупных городов.
- Кстати, в ISW также отметили, что Кремль не сможет реализовать планы по захвату Харькова.
- Захватчики понесли потери в технике и живой силе.