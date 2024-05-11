Где именно сейчас идут бои на Харьковщине: показываем все села на карте

Утром 10 мая россияне перешли в контрнаступление на Харьковщине. В вечернем обращении 11 мая Владимир Зеленский назвал населенные пункты, где сейчас идут наши оборонительные операции.

Президент рассказал, в каких населенных пунктах сейчас продолжаются наши оборонительные операции. 24 Канал показывает их на карте.

Обратите внимание Непрерывные бои, обстрелы Волчанска и эвакуация: что происходит на Харьковском направлении

Где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

Глава государства отметил, что речь идет о приграничных селах. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию.

Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукянцы, Гатище, Плетеневка,

– заявил Владимир Зеленский.

Стрелечья

Село Стрелечья расположено у вершины реки Харьков, в Липецкой сельской громаде Харьковского района Харьковской области. Его площадь составляет 1,4 километра квадратных. По данным Википедии, население – около 1600 человек.

Это населений пункт находится на левом берегу реки Харьков, выше по течению примыкает государственная граница с Россией, ниже по течению – Травянское водохранилище. На расстоянии 5 километров расположено село Глубокое, на противоположном берегу – село Журавлевка (Белгородская область).

Здесь расположен пункт контроля государственной границы с Россией Стрелечья – Журавлевка.

Стрелечья на карте:

Красное

Красное – село в составе Липецкой громады Харьковского района Харьковской области. По данным Википедии, его население – 20 человек. Площадь села 0,2 километра квадратных.

Этот населенный пункт расположен между рекой Липец и Травянским водохранилищем. На расстоянии 1 километра – село Мороховец. В 3 километрах от Красного граница с Россией.

Красное на карте:

Мороховец

Мороховец также входит в состав Липецкой громады Харьковского района Харьковской области. Население – 44 человека. Площадь – 0,3 километра квадратных.

Это село расположено у истоков пересыхающего безымянного ручья, который через 4 километра впадает в реку Липец. На расстоянии до 1 километра расположены села Олейниково и Красное. В 4 километрах – граница с Россией.

Мороховец на карте:

Олейниково

Наши оборонительные операции также продолжаются в селе Олейниково. Этот населенный пункт расположен на расстоянии 1,5 километра от реки Липец (правый берег), 1 километра от Мороховца, 3 километров от Лукьянцев. В 4 километрах – граница с Россией.

Население, по данным Википедии, 8 человек. Площадь села 0,02 километра квадратных.

Олейниково на карте:

Лукьянцы

Неподалеку от Олейниково расположено село Лукьянцы. Оно также в составе Липецкой громады Харьковского района Харьковской области. Население, по данным Википедии, около 1200 человек.

Село Лукьянцы находится на левом берегу реки Липец. Его площадь 0,61 километра квадратных.

Лукьянцы на карте:

Гатище

Гатище – село в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области. Его население, по данным Википедии, около 500 человек. Площадь – 0,109 километра квадратных.

Это село расположено на левом берегу реки Северский Донец в месте впадения в нее реки Волчья. Выше по течению реки Волчья в 2 километрах – город Волчанск.

Гатище на карте:

Плетеневка

Плетеневка – село (до 2012 года посёлок) в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области. Население этого села, по данным Википедии, около 120 человек. Площадь – 1,026 километра квадратных.

Этот населенный пункт расположен почти в 5 километрах от центра громады, с которым он соединен автодорогой Т 2108, а еще в 2 километрах находится граница с Россией.

В Плетеневке находится пункт контроля государственной границы со страной-агрессором Плетеневка – Шебекино.

Плетеневка на карте: