На Харьковщине россияне пытаются создать новый плацдарм и пересечь Оскол, – ОСУВ "Хортица"

На Купянском направлении российские войска не оставляют попыток создать новый плацдарм. Также на Харьковщине оккупанты пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что сейчас происходит на Харьковщине

На Харьковском направлении российские войска вели наступление в Волчанске. По данным ОСУВ "Хортица", бои с вражескими силами в городе продолжаются.

На Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в районе Богдановского, Петро-Ивановки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Загрызово. Военные подчеркнули, что все атаки врага оказались напрасными и безуспешными.

Противник не оставляет намерений и попыток создать новый плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Красное Первое,

– говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что оккупанты также пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол. Сейчас военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

К слову, на фронте в течение суток 8 марта произошло 167 боевых столкновений. В частности на Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов.