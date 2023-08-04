Уничтожаем вражеские ДРГ, – Гуменюк рассказала об успешной работе ВСУ в дельте Днепра

Работа ВСУ в дельте Днепра сосредоточена на уничтожении российских ДРГ, чтобы не допустить их высадку. Оккупанты пытаются проникать, используя гражданские лодки, закрепляться на островах, чтобы достигать правого берега и обстреливать больше территорий.

Об этом 24 Каналу сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, за минувшие сутки ВСУ уничтожили две такие лодки и 15 захватчиков.

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"Наша работа сосредоточена на том, чтобы уничтожать эти ДРГ. Сейчас как только они разворачивают какую-то микрофлотилию из одной – двух лодок, которые следуют между островами, сразу включается наша контрбатарейная борьба и результативно работает", – рассказала она.

ВСУ не подвергают гражданских опасности

Наталья Гуменюк подчеркнула, что прежде всего боевая работа украинских защитников сконцентрирована на том, чтобы поражать именно скопление россиян. В то же время ВСУ не подвергают гражданское население опасности.

Наша боевая работа сосредоточена на том, чтобы поражать именно скопление врагов и не подвергать опасности гражданское население. Именно поэтому был выбран такой объект, где мирного населения нет, а враг, по всей вероятности, сосредоточен в немалом количестве,

– отметила она.

Гуменюк о работе ВСУ в дельте Днепра: смотрите видео

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