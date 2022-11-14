Россияне ведут бои на Кинбурнской косе, но отходят от Днепра: какая ситуация на Юге

Россияне опасаются ударов украинской дальнобойной артиллерии, поэтому пытаются оттащить вглубь оккупированных территорий свои тылы. В то же время на Кинбурнской косе украинские силы, вероятно, проводят спецоперацию.

Все указывает на то, что ВСУ могут сформировать мощный плацдарм на Левобережье, открывающий новые возможности для продолжения деоккупации Юга. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Перспективная коса

Молчанов указал, что после освобождения Херсона активной становится территория к югу от Днепровского лимана.

Сейчас оккупанты ведут ожесточенные бои против тех сил ССО, которые высадились на Кинбурнской косе. Генштаб сейчас все опровергает, хотя всем известно, что село Геройское на сегодняшний день является приблизительной линией, до которой дошли ВСУ,

– добавил активист.

Он подчеркнул, что к югу от этой косы морские заливы имеют глубины менее полуметра, что способствует переброске сюда дополнительных сил "с материка".

"Это не просто возле берега, а это вся акватория от Ягорлицкого Кута. С одной стороны, там нет российской обороны, с другой – это может быть определенная опасность и возможность", – подчеркнул активист.

Что известно о Кинбурнской косе Кинбурнская коса – песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0 – 7,5 км от г. Очакова. Расположена в крайней северо-западной части Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом. Длина – 8,5 км.

Молчанов убежден, что все зависит от того, чьи ССО и пехота будут более качественными на косе. Все потому, что россияне не строили там своих "линий обороны" из-за того, что села не имеют нормального транспортного сообщения.

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По его мнению, местные жители всю свою историю достаточно упорно мешали любым попыткам построить там дорогу, так как у них была "островная психология" и потому, что это был "элитный курорт" для владельцев "джипов", так как другими средствами туда тяжело доехать.

Контроль над этой косой позволяет туда доставлять легкую вездеходную технику легкими средствами, в частности баржами и буксирами. Также это обезопасит Очаков и Николаев от минометных обстрелов и запусков "шахидов". Также это доступ к вечнозеленому лесу для маскировки. Россияне этим пользуются, чтобы размещать там свои С-300", – констатировал Молчанов.

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Россияне боятся "хаймарсов"

Активист отметил, что после деоккупации Правобережья россияне начали отводить все свои тыловые части и "особо ценные вещи", которые могут быть потенциально поражены "хаймарсами".

Они получили "взбучку" в Чаплинке. Даже после болезненных поражений в Днепрянах, Каирах и Каховке, по прибрежным локациям, были большие потери в живой силе, которая размещается на берегу Днепра в разных промышленных зданиях и жилых зонах,

– объяснил обозреватель.

По его словам, пока нет признаков того, что россияне побросали "линии обороны", которые они построили на Левобережье.

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