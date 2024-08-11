В сети показали еще одну порцию пленных российских военных в Курской области

После якобы "прорыва" границы военными подразделениями 6 августа в Курской области России продолжаются бои. Теперь в соцсетях появляются видео с российскими военными, которых берут в плен.

Ни в Генштабе ВСУ, ни официальные лица Киева не комментировали причастность украинских военных к событиям в Курской области. Новое видео якобы взятия военных в плен было опубликовано в одном из российских Телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Российские войска сдаются в плен на Курщине

На кадрах можно увидеть группу людей рядом с грузовиком на дороге. Трое из них стоят на обочине, затем к ним присоединяется четвертый, некоторые лежат на земле, другие же передвигаются.

Курская область. Подписчик утверждает, что взятые в плен новые срочники,

– говорится в описании к видео.

Российские военные сдаются в плен в Курской области: смотрите видео

Ранее в сети уже сообщали, что в Курской области оккупанты массово сдаются в плен. На опубликованных фото видно, как оккупанты лежат в ряд на одной из дорог Курской области. Тогда речь шла о по меньшей мере 22 или, по данным некоторых телеграмм-каналов, даже 40 российских военнослужащих.

К слову, в пятницу, 9 августа, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Возглавил КТО глава ФСБ Александр Бортников. По словам аналитиков ISW, Кремль решил не объявлять состояние войны против Украины или военное положение в регионах, чтобы преуменьшить масштаб "прорыва".