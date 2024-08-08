В соцсетях появилось видео, как россияне массово сдаются в плен на КПП "Суджа"

Россияне жалуются, что потеряли контроль над значительной территорией Курской области, где якобы продолжаются бои. В сети также публикуют видео, на которых российские военные массово сдаются в плен.

В частности было опубликовано видео якобы сдачи в плен десятков российских пограничников на КПП "Суджа" во вторник, 6 августа, когда и произошел "прорыв" границы в Курской области.

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Россияне сдаются в плен в Курской области

На видео можно увидеть, что пограничники подняли белый флаг и идут сдаваться. СМИ сообщают, что оружие якобы сложили около 50 пограничников.

Также интересно, что российские пропагандистские каналы пишут, что подразделениям, участвующих в операции, осталось около 34 километров до Курской АЭС. Тем временем город Суджа вражеские пропагандисты называют "потерянным городом".

Россияне якобы сдаются в плен на КПП "Суджа": смотрите видео

Сейчас военное командование официально никак не комментировало события в Судже или возможную причастность украинских сил.

К слову, ранее районному совету пришлось опровергать слухи о включении Суджи в состав Сумского района.