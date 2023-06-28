Закрепляемся на достигнутых рубежах: ВСУ продолжают наступательные действия на Таврическом направлении
Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом же на Таврическом направлении удалось уничтожить почти 3 роты оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, ситуация на Таврическом направлении стабильно контролируемая.
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Только за минувшие сутки, 27 июня, ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1222 огневые задачи. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по другим плановым целям.
Какие потери в оккупантов на Таврическом направлении
Как отметил Шершень, только за сутки оккупанты потеряли почти 3 роты. Удалось убить 85 россиян, а ранить – еще 193. В плен попали 7 оккупантов.
Украинские военные уничтожили 21 единицу вражеской военной техники. Среди них – 2 бронированные боевые машины, 2 беспилотника "Орлан-10" и т.д. Также удалось уничтожить ряд складов боеприпасов оккупантов.
Уничтожили 5 складов боеприпасов врага. Пылало, взрывалось. Все хорошо,
– заметил Шершень.
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Всего за сутки враг нанес 477 обстрелов. Больше всего их зафиксировали в Донецкой области. Там были авиаудары в окрестностях Авдеевки. Кроме того, захватчики пробовали идти в атаку на Марьинском направлении, но успеха не добились.
Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Силы обороны группировки "Таврия" проводят наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, бьют врага и осуществляют контрбатарейную борьбу. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, но несут потери в личном составе и технике,
– отметил Шершень.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Российские захватчики понесли огромные потери в полномасштабной войне против Украины. Она началась 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили 227 100 врагов. А за последние сутки, 27 июня, на "концерт Кобзона" отправились 930 захватчиков.
- Кроме того, Россия уже потеряла 4036 танков, 7847 боевых бронированных машин, 4089 артиллерийских систем, 627 РСЗО.