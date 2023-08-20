Желания у них есть, – Харук предположил, смогут ли россияне прорвать Купянско-Лиманское направление
Оккупанты намерены прорвать оборону на Купянско-Лиманском направлении. Однако там сейчас продолжаются ожесточенные бои с переменными успехами.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук, отметив, что Купянск-Узловой является важным населенным пунктом в плане логистики и для украинских военных, и для российских оккупантов.
К теме В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянского района: перечень городов и сел
Россияне хотели бы захватить Купянск и Купянск-Узловой
Как подчеркнул Харук, российские оккупанты хотели бы восстановить контроль и над Купянском, и над Купянском-Узловым. Это бы существенно упростило им логистику на Донбассе.
Сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные позиционные бои с переменными успехами. Украинское командование отлично понимает важность этих населенных пунктов. И уже предпринимает соответствующие меры, чтобы усилить оборону в этом направлении.
Наше командование отлично понимает значение этих населенных пунктов. Никто не собирается их просто так отдавать. Возможно, успешное развитие нашего наступления в сторону Азовского моря заставит россиян перебросить резервы из Купянска для парирования этих ударов. Но пока этого не замечаем,
– отметил Харук.
К теме – смотрите разговор с Андреем Харуком на ютубе 24 Канала
Ситуация на Купянско-Лиманском направлении: коротко
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее назвал цель врага именно на Купянском направлении. Они пытаются прорвать оборону украинских военных и подойти к районному центру.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупанты используют на Купянском направлении против ВСУ "мясные штурмы". В целом же на Купянско-Лиманском направлении россияне сосредоточили около 100 тысяч личного состава.
- Украина реагирует на угрозы от российских оккупантов. На Купянское направление уже перебрасывают резервы.