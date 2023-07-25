Закрепиться практически невозможно, – Хлань рассказал, что происходит на Кинбурнской косе

Россияне оставили свои надежды оборудовать постоянные позиции на Кинбурнской косе. После долгих месяцев артиллерийских дуэлей они сменили свою тактику, начав использовать на этом отрезке новое оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне даже не пытаются закрепиться на Кинбурнской косе.

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Ситуация на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса остается в серой зоне, которую в основном контролируют оккупанты.

"Их линия обороны находится возле Геройского, а на самой косе закрепиться фактически невозможно из-за того, что она покрыта песками", – объясняет Хлань.

Поэтому в этом направлении Россия начала активно применять беспилотники. Именно с оккупированного левобережья Херсонщины оккупанты запускают "Шахеды", которые затем целятся по Херсонской и Николаевской области.

Что известно о боях на Кинбурнские косе Кинбурнская коса является последней административной территорией Николаевщины, которую Вооруженные Силы пока не деоккупировали. Россия использует ее для артиллерийских обстрелов территорий в районе Очакова. По словам Ганны Маляр, в течение нескольких месяцев артиллерийских дуэлей выход на Кинбурнскую косу стал считаться у окупантов "билетом в один конец".

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