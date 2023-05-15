Смерть под Бахмутом обошла стороной: боец ВСУ спасся удивительным образом
Российские захватчики чуть не лишили жизни украинского защитника. Вражеская пуля пробила машину и рюкзак, но не смогла попасть в воина.
Богдан Кутепов рассказал, как медики спасают жизнь украинским героям под Бахмутом. Он также опубликовал фотографии в социальных сетях, передает 24 Канал.
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Что спасло воина ВСУ от смерти
Журналист показал фотографию хлеба, в котором застрял пуля. Она смогла пробить машину и рюкзак, но пройти через хлеб не смогла. Кутепов предположил, что именно это и спасло жизнь бойцу. Сама буханка была найдена в груде вещей.
Как работают с "трехсотыми" под Бахмутом
В лесополосах под Бахмутом есть много таких куч, состоящих из оружия, личного снаряжения и окровавленной одежды. Как объяснил журналист-расследователь, медики убирают и срезают с раненых все лишнее, чтобы получить доступ к ранам и убедиться, что боец не будет истекать кровью из-за незамеченных ранений от обломков.
Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают, где – чье, и затем вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда – так и лежит кучей, пока её не вывезут куда-то подальше,
– написал Кутепов.
Снаряжение и другие оставленные вещи / Фото Богдана Кутепова
Другие спасения жизней украинцев в горячих точках
- На фронте воин и защитница полюбили друг друга во время полномасштабного вторжения России. Елена и Станислав попали под минометный обстрел захватчиков. Женщина смогла оттащить раненого любимого в блиндаж и оказать ему первую помощь.
- В Бахмуте правоохранители спасли 7-летнюю девушку. Ребенок был вынужден почти 6 месяцев жить под обстрелами в подвале, потому что семья не хотела уезжать из города.
- Под Угледаром пулеметчик спас жизнь 20 побратимам. Иван Гребенюк, несмотря на полученное ранение, героически прикрывал огнем других воинов ВСУ в течение нескольких часов.