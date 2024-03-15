Бои в приграничной России: Жданов сказал, в чем заключается главная проблема Кремля
Зажигательные выборы в России устроили российские бойцы-добровольцы, которые на днях прорвались на территории Курской и Белгородской областей. В частности, в Белгороде 15 марта прерывали так называемое "голосование" из-за вероятной опасности.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, тысячи россиян уже эвакуировались из Белгорода.
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"Из города более 7 000 автомобилей выехало. По некоторым данным – 7900. Появились отряды Навального, о которых вообще никто не говорил и они пытаются тоже как-то помешать проведению выборов. Главная их задача – сдвинуться с места и показать российскому обществу, что есть альтернатива, есть другие силы, которые могут влиять на ситуацию в России", – сказал военный эксперт.
Освобождение России
Добровольческих сил становится все больше. Ранее в рейдах в Белгородскую область участвовали РДК и легион "Свобода России". Сейчас к ним присоединился "Сибирский батальон".
"Кроме политического, они выполняют и военную задачу. Если мы уже говорим о боевых действиях в районе Гайворона, если мы говорим о том, что они понемногу продвигаются вглубь территории, пока российское командование решает откуда снимать войска и перебрасывать туда", – объяснил Жданов.
Но этих войск для всех проблемных позиций не хватит. Основа, которая находится на опорных пунктах, – срочники, тервойска из мобилизованных и отряды росгвардии и спецназа.
"Я так понимаю, что основное сопротивление и оказывал этот спецназ, потому что мы видели кадры, как срочники подняли белый флаг над опорником после первого огневого налета артиллерии танков. Про росгвардию мы слышали, что они просто снимаются с позиции и отходят, не воюют. Поэтому здесь вопрос не в выводах, а где россиянам брать войско", – добавил Жданов.
Что происходит в России: последние новости
- Российские добровольцы, которые зашли на территории Белгородской и Курской областей, обратились к жителям, чтобы они эвакуировались. Так, в Гайвороне выстроились очереди на заправках, россияне массово выезжают.
- Прорыв границы разрушил планы Путина по так называемым выборам. И ядерная риторика диктатору уже не поможет.
- Беспилотники в ночь на 15 марта атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области России. Дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение.
- Между тем 10 марта главком Черноморского флота адмирал Николай Евменов ушел в отставку. Вероятно, его отстранили от должности. Напомним, что российский флот стремительно теряет свою технику.