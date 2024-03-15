Бои в приграничной России: Жданов сказал, в чем заключается главная проблема Кремля

Зажигательные выборы в России устроили российские бойцы-добровольцы, которые на днях прорвались на территории Курской и Белгородской областей. В частности, в Белгороде 15 марта прерывали так называемое "голосование" из-за вероятной опасности.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, тысячи россиян уже эвакуировались из Белгорода.

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"Из города более 7 000 автомобилей выехало. По некоторым данным – 7900. Появились отряды Навального, о которых вообще никто не говорил и они пытаются тоже как-то помешать проведению выборов. Главная их задача – сдвинуться с места и показать российскому обществу, что есть альтернатива, есть другие силы, которые могут влиять на ситуацию в России", – сказал военный эксперт.

Освобождение России

Добровольческих сил становится все больше. Ранее в рейдах в Белгородскую область участвовали РДК и легион "Свобода России". Сейчас к ним присоединился "Сибирский батальон".

"Кроме политического, они выполняют и военную задачу. Если мы уже говорим о боевых действиях в районе Гайворона, если мы говорим о том, что они понемногу продвигаются вглубь территории, пока российское командование решает откуда снимать войска и перебрасывать туда", – объяснил Жданов.

Но этих войск для всех проблемных позиций не хватит. Основа, которая находится на опорных пунктах, – срочники, тервойска из мобилизованных и отряды росгвардии и спецназа.

"Я так понимаю, что основное сопротивление и оказывал этот спецназ, потому что мы видели кадры, как срочники подняли белый флаг над опорником после первого огневого налета артиллерии танков. Про росгвардию мы слышали, что они просто снимаются с позиции и отходят, не воюют. Поэтому здесь вопрос не в выводах, а где россиянам брать войско", – добавил Жданов.

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