РДК может маршем пройти в центр России, – Подоляк назвал условие

Как и обещали, бойцы из РДК и "Свободы России" не остановились на "освобождении Белгорода". 1 июня сообщили о заходе российских добровольцев в Шебекино. Однако дойти они могут и до центральных областей России. Для этого им нужно немного.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, события в России последним временем указывают на ее абсолютную беззащитность. Этим и пользуются русские добровольцы.

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Где берут оружие РДК

Российский добровольческий корпус 1 июня сообщил, что начал "освобождение" Шебекино от путинского режима. В частности, было зафиксировано прилет по зданию вражеского МВД. В РДК заявили, что здание МВД обстреляли из "Градов", когда там собрались представители правоохранительных органов. Информацию об их собрании предоставили местные жители.

Где они берут оружие? В военторгах. Путин сам это раньше говорил, мы подтверждаем его слова,

– заявил Михаил Подоляк.

Он утверждает, что РДК и Легион "Свободы России" будут не только в Белгородской области, но и, по меньшей мере, Курской и Костромской.

"Я еще раз хочу подчеркнуть: если в РДК будет не 200 - 300 человек, а 3 - 5 тысяч, они маршем пройдут в центральные области России. Потому что Россия не защищена абсолютно", – уверил советник главы ОП.

Справка. В 2014 году во время захвата Крыма и начала войны в ОРДЛО Владимир Путин заявлял, что российский военных ни там, ни там нет. Он убеждал мир в том, что в Украине вроде бы происходит "гражданская война". Диктатор уверял, что все необходимое оружие можно было купить "в любом военторге".

Сегодня же "в каждом военторге" уже российские партизаны покупают оружие для демилитаризации и "освобождения" пограничных областей России.

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Россия бессильна перед новыми вызовами

Интересно, что сначала россияне визжали, что пойдут "захватывать" Варшаву или Берлин. Однако почему-то теперь на границе с Польшей, Литвой и Украиной сейчас появляются "зубы дракона".

И они могут ставить все там что угодно,

– сронизировал Подоляк.

Ведь, конечно, эти "невероятные" оборонные сооружения ни от чего Россию защитить не смогут.

Подоляк, в частности, отметил, что удары беспилотниками по Москве и рейды на территорию Белгородской области показывают три ключевые вещи:

Нет никакой защиты внутреннего пространства России. Никто не контролирует внутреннее пространство и безопасности там не будет. Если граждане России поймут это, то они поймут и то, что двигаются к крайне опасному, смутному периоду своей истории. Потому что никто не будет их защищать.

Никто не контролирует внутреннее пространство и безопасности там не будет. Если граждане России поймут это, то они поймут и то, что двигаются к крайне опасному, смутному периоду своей истории. Потому что никто не будет их защищать. Нет никакой силовой вертикали, которая может противодействовать мотивированным вооруженным людям с альтернативной точкой зрения. Силовая вертикаль в России может разве что избивать беззащитных детей, выходящих на единичный пикет с плакатом "меры мер".

которая может противодействовать мотивированным вооруженным людям с альтернативной точкой зрения. Силовая вертикаль в России может разве что избивать беззащитных детей, выходящих на единичный пикет с плакатом "меры мер". Нет на внутреннем пространстве дополнительных ресурсов, потому что все сконцентрировано в Украине.

Последний пункт является самым важным. Ведь на украинцах лежит сложная задача, которую обязательно нужно выполнить. Историческая миссия Украины состоит в разрушении единственного ключевого мифа России – о мощи русской армии. Тогда мир сможет переформулировать свои основные базовые правила поведения.

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