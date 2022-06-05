Бои у Славянска, Лисичанская и Лимана: в Генштабе назвали самые горячие точки на Донбасс

18:41

Враг продолжает цинично атаковать восточные регионы Украины. В ходе битвы за Донбасс обе стороны несут потери. Страдает личный состав вражеской армии, с другой – гражданская инфраструктура Украины, по которой непрерывно несется вражеский огонь.