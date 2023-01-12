ВСУ могут готовить сюрпризы: чего следует бояться россиянам

Недалеко от Соледара идут тяжелые бои. При успешном украинском контрнаступлении россияне понесут значительные потери в военном и информационном смыслах.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко. Он убежден, что если россияне перебазировали часть техники с юга на восток, этим обязательно воспользуются украинские военные.

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По словам Демченко, ранее упоминалось, что для наступления украинских войск на любом направлении были неблагоприятные погодные условия, потому что продвижение тяжелой техники осложняется плюсовой температурой. В настоящее время на территории Украины установилась морозная погода, и этот фактор способствует наступательным действиям, подчеркнул журналист.

Затишье на юге

Демченко отметил, что в последнее время наблюдается определенное затишье на юге. Согласно предварительной информации, оттуда россияне значительную часть техники и личного состава перебросили на перспективное, как им кажется, направление Кременная – Бахмут.

Если это сбудется, то украинское командование будет готовить своеобразные сюрпризы для россиян по другим направлениям, напротив того, что оккупанты сейчас делают на Бахмутском направлении.

– добавил спикер.

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Каким будет украинское контрнаступление

Демченко вспомнил, что после украинского контрнаступления, освобождения Харьковщины и нескольких населенных пунктов Луганской области, линия фронта установилась вдоль Сватового – Кременной.

Эта линия важна для российского командования, потому что в случае ее перерезания будет велик риск потери всей захваченной части на севере Луганской области – это Сватово, Старобельск и т.д.

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что захваченная Россией территория в Луганской области, хоть и не слишком урбанизированная, но имеет масштабный вид на карте. В случае ее деоккупации для россиян, это будет очередным свидетельством неспособности защитить захваченные территории и тяжело ударит по их пропаганде.

К тому же, так россияне потеряют возможность наступать с северного направления, акцентировал Демченко.

Россияне пытаются препятствовать

"В случае наступления украинских войск севернее Кременной в оцепление может попасть вся промышленная агломерация, где находится Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, которую так сложно и с большими жертвами штурмовали российские войска летом 2022 года", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что в Луганской области есть сразу несколько направлений, где россияне пытаются помешать контрнаступлению. В противоположность этому, с другой стороны, каждое из этих успешных наступлений может принести непоправимые потери для военного потенциала и боевого духа оккупантов.

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