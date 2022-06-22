Бои уже частично проходят на территории "Азота", – Стрюк

22 июня 2022 , 13:52
Читати новину українською

В Северодонецке по состоянию на 22 июня продолжаются активные боевые действия. Они проходят в промзоне города.

О ситуации в областном центре Луганской области в эфире национального телемарафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Об этом сообщает 24 канал.

Рекомендуем Враг хочет выйти на границу Луганской области, ВСУ дают бой: карта боевых действий на 22 июня

Где проходят бои

Ситуация очень сложная и напряженная. Бои фактически продолжаются в промзоне, это линия завода "Азот", частично даже на территории завода,
– отметил Стрюк.

Он подчеркнул, что линия фронта пролегла по селам возле Северодонецка. Российские оккупанты постоянно пытаются атаковать Сиротино и Вороново. Они изо всех сил давят линию обороны, которую выстроили Вооруженные Силы Украины.

Стрюк подчеркнул, что нашим военным очень тяжело, ведь враг бросил в Северодонецк все силы. На передовой ВСУ помогает оружие от партнеров, однако его нужно больше. Пока западного вооружения мало для того, чтобы можно было отогнать российское нашествие к границе.

Обратите внимание! По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 22 июня, чтобы установить контроль над Северодонецком, россияне пытаются блокировать украинские подразделения в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. В настоящее время активные боевые действия за город продолжаются.

Читайте также Россияне призывают боевиков Донбасса смириться с поражением и уезжать из родных городов

Последние новости о ситуации на фронте

К теме смотрите видео о том, как воины ССО защищают Северодонецк: 

 

Автор: Софія Мінджоса