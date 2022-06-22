Бои уже частично проходят на территории "Азота", – Стрюк

В Северодонецке по состоянию на 22 июня продолжаются активные боевые действия. Они проходят в промзоне города.

О ситуации в областном центре Луганской области в эфире национального телемарафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Об этом сообщает 24 канал.

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Где проходят бои

Ситуация очень сложная и напряженная. Бои фактически продолжаются в промзоне, это линия завода "Азот", частично даже на территории завода,

– отметил Стрюк.

Он подчеркнул, что линия фронта пролегла по селам возле Северодонецка. Российские оккупанты постоянно пытаются атаковать Сиротино и Вороново. Они изо всех сил давят линию обороны, которую выстроили Вооруженные Силы Украины.

Стрюк подчеркнул, что нашим военным очень тяжело, ведь враг бросил в Северодонецк все силы. На передовой ВСУ помогает оружие от партнеров, однако его нужно больше. Пока западного вооружения мало для того, чтобы можно было отогнать российское нашествие к границе.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 22 июня, чтобы установить контроль над Северодонецком, россияне пытаются блокировать украинские подразделения в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. В настоящее время активные боевые действия за город продолжаются.

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Последние новости о ситуации на фронте

За сутки 21 июня украинские воины ликвидировали 130 российских оккупантов и много вражеской техники. Речь идет о 8 боевых бронированных машинах, средстве ПВО, вертолете, 3 дронах и 6 единицах автомобильной техники. Наибольшие потери вражеское войско понесло на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.

Российские бойцы создают условия для возобновления наступления на Славянск. Для этого они открывали огонь из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Наши защитники отразили штурм оккупантов на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку.

В соседней Беларуси стартовали мобилизационные военные учения возле границы с Украиной.

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