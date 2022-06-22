Бои уже частично проходят на территории "Азота", – Стрюк
В Северодонецке по состоянию на 22 июня продолжаются активные боевые действия. Они проходят в промзоне города.
О ситуации в областном центре Луганской области в эфире национального телемарафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Об этом сообщает 24 канал.
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Где проходят бои
Ситуация очень сложная и напряженная. Бои фактически продолжаются в промзоне, это линия завода "Азот", частично даже на территории завода,
– отметил Стрюк.
Он подчеркнул, что линия фронта пролегла по селам возле Северодонецка. Российские оккупанты постоянно пытаются атаковать Сиротино и Вороново. Они изо всех сил давят линию обороны, которую выстроили Вооруженные Силы Украины.
Стрюк подчеркнул, что нашим военным очень тяжело, ведь враг бросил в Северодонецк все силы. На передовой ВСУ помогает оружие от партнеров, однако его нужно больше. Пока западного вооружения мало для того, чтобы можно было отогнать российское нашествие к границе.Обратите внимание! По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 22 июня, чтобы установить контроль над Северодонецком, россияне пытаются блокировать украинские подразделения в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. В настоящее время активные боевые действия за город продолжаются.
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Последние новости о ситуации на фронте
- За сутки 21 июня украинские воины ликвидировали 130 российских оккупантов и много вражеской техники. Речь идет о 8 боевых бронированных машинах, средстве ПВО, вертолете, 3 дронах и 6 единицах автомобильной техники. Наибольшие потери вражеское войско понесло на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.
- Российские бойцы создают условия для возобновления наступления на Славянск. Для этого они открывали огонь из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
- Наши защитники отразили штурм оккупантов на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку.
- В соседней Беларуси стартовали мобилизационные военные учения возле границы с Украиной.
К теме смотрите видео о том, как воины ССО защищают Северодонецк: