В Авдеевке бои тяжелые, но россиянам ничего не светит, – полковник ВСУ назвал методы врага

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Там враг использует тактику фаз, меняя штурмовые действия на работу артиллерии и авиации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что сейчас россияне пытаются выйти на Курахово, чтобы оттуда с тыла прорваться к Угледару.

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Свитан заметил, когда у россиян нет достаточного количества боеприпасов для того, чтобы можно было создать огневой вал, они прибегают к штурмам живой силой. Огневой вал – это увеличение в 3–5 раз количества обстрелов и авиаударов. Он более эффективен, в отличие от обычных артиллерийских обстрелов.

В ходе штурмов идет режим накопления средств поражения, после этого наступает фаза, когда оттягивается живая сила и начинает работать артиллерия и авиация.

Сейчас в Авдеевке все происходит в таком режиме. Россияне потеряли большое количество живой силы во время наступательных действий. Там по 1–2 роты было положено, плюс технику потеряли,

– добавил военный.

Ситуация в городе

Украинские силы пытаются отогнать самолеты, а против артиллерии работает контрбатарейная оборона. Однако иногда артиллерию враг прячет в городе. Бьют из Донецка, Ясиноватой, из жилых застроек. Артиллерию, спрятанную между многоэтажками, сложнее высчитать.

Несмотря на все, удерживаем. Стоим в районе Авдеевки. Там россиянам ничего не светит. Сам гарнизон стоит уже десятый год возле Авдеевки,

– подчеркнул Свитан.

Основная линия обороны там проходит вдоль шоссе, которое полукругом обходит Авдеевку и дальше идет на Константиновку.

Полковник сообщил, что в ближайшее время украинские Вооруженные Силы будут выполнять контрнаступательные действия для того, чтобы отбросить россиян снова за это шоссе. Он считает, как только врага вернут обратно за дорогу, вопрос по Авдеевке стабилизируется.

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Бои за Марьинку

Свитан рассказал, что сейчас россияне бросают большое количество сил и средств на Марьинку. Там их задача стоит в выходе на Курахово. Город является тылом и для Марьинской группировки, и для Угледара.

Россияне за несколько месяцев не могли выйти на Курахово в районе Угледара, поэтому сейчас они перетекли в сторону Марьинки и пытаются выйти на тот же Угледар, только со стороны Марьинки,

– заметил эксперт.

Ситуация возле Авдеевки становится напряженной