Вагнеровцы готовы идти на смерть: что происходит под Бахмутом после бегства 72-й бригады России
Несколько дней подряд глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин угрожает выходом из Бахмута якобы из-за нехватки боеприпасов. На это отреагировал глава российского тикток-войска Рамзан Кадыров и заявил, что его бойцы смогут заменить вагнеровцев, если те бегут из Бахмута.
Нужно быть внимательными ко всему происходящему в России, но тактического значения на фронте такие публичные перепалки не имеют. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.
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Кудряшов назвал эти баталии между Пригожиным и Кадыровым обычной политической игрой, направленной на тех, кто находится в России.
Это политическая борьба самопровозглашенных лидеров, которые с помощью своей частной армии хотят добавить себе политические баллы,
– добавил говорящий.
Мотивация вагнеровцев
Стало известно, что под давлением украинской армии на Бахмутском направлении отступила 72-я российская мотострелковая бригада.
Кудряшов рассказал, что вагнеровцы сейчас часто выручают российские подразделения на Бахмутском направлении. И по сравнению с другими ЧВК является более сильным подразделением, заметил боец.
У них есть зэки, имеющие мотивацию по типу "меня в тюрьме насиловали, здесь не будут хотя бы насиловать". И эта идея их двигает, заставляет идти до конца,
– рассказал майор.
Вместо этого российские военные могут сбежать с фронта, сдаться в плен. О вагнеровцах такого сказать нельзя, "это мусор, настроенный идти до конца", резюмировал Кудряшов.
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Последние новости с Бахмутского направления
- Самые ожесточенные бои продолжаются за город Бахмут и Марьинку. В течение суток защитники отразили 39 вражеских атак. Враг продолжает авиаудары по ближайшим населенным пунктам.
- На некоторых участках Бахмутского направления враг отступил на 2 километра. Генерал Александр Сырский рассказал, что тактика украинских военных ослабила наемников ЧВК "Вагнера", и их заменили подготовленными подразделениями регулярной российской армии, что и стало причиной их отступления.
- Пригожин продолжает плакаться из-за катастрофической ситуации своих наемников, по его словам в Бахмуте находятся только вагнеровцы. Он жалуется на нехватку боеприпасов и риск окружения его наемников вследствие провала флангов.