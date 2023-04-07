Вырвались из окруженного здания в Бахмуте: украинские защитники опубликовали впечатляющее видео

Украинские пограничники в ночь на 1 апреля попали в окружение окупантов в Бахмуте. Защитникам пришлось выходить из здания через крышу.

Пограничник с позывным "Архитектором" рассказал, как его команда попала в окружение ночью. К счастью, защитники смогли дать отпор врагу и покинуть здание.

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День проходил как обычно

Украинские защитники вступили на позицию 1 апреля вчетвером. По словам пограничника "Архитектора", день проходил, как обычно – минометные обстрелы не утихали. Ночью враг окружил здание, которое заняли украинские военнослужащие.

В Бахмуте очень плотная застройка – между домами было расстояние. Враг ночью смог зайти в соседние дома и, по сути, окружил нас,

– рассказал пограничник.

Утром началось тяжелое сражение с оккупантами. "Архитектор" принял решение вылезти на крышу дома, чтобы бросить несколько гранат в сторону врага. Это решение он назвал "импульсивным".

В это время один из врагов смог подобраться к дому еще поближе и залезть к нему снизу. На первом этаже военнослужащие ликвидировали оккупанта, но тот успел бросить несколько гранат. От этого в доме загорелся пожар.

Чтобы спастись из окруженного здания, украинским защитникам пришлось вылезать через крышу.

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