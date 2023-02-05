Задача "минимум": Мусиенко сказал, какой приказ получила оккупационная армия
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Войска оккупантов пытаются прорваться, но украинские вооруженные силы крепко держат оборону.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он сообщил, что на Донецком направлении враг пытается прорывать линию фронта, заходить в тыл наших группировки и блокировать логистику с целью захвата Донецкой области.
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Оккупанты расширяют географию своего наступления в Донецкой области, это видно из отчетов украинского Генштаба. В частности, впервые появились данные о наступлении на Купянском направлении, кроме того, враг продолжает атаковать Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.
Какова цель оккупантов
По словам Мусиенко, задача минимум, которая ставится перед российскими войсками – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. К тому же, сообщения о наступлении на Купянском направлении появлялись и раньше, украинские силы обороны были готовы к этому, подчеркнул говорящий.
Он убежден, что так российские войска пытаюсь растянуть украинские силы по линии Кременная – Сватово, для того чтобы ВСУ не концентрировались исключительно на атаках в направлении Кременной.
Они хотят, чтобы наши силы готовились к отражению атак со стороны, россияне хотят обойти с фланга на Купянск. Плюс используют близость к границе, там рядом Белгородская область,
– сообщил Мусиенко.
Он добавил, что оккупанты обстреливают украинские позиции с территории России. Главная цель россиян там – попытаться прорваться на Лиманское направление в сторону Славянска. Это российские войска пытались сделать раньше, но они были отбиты украинскими силами обороны.
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ВСУ держат оборону в Донецкой области
Мусиенко обратил внимание, что враг пытается возобновить наступательные действия на Лиманском направлении в течение всей недели, об этом свидетельствуют данные по сводам Генштаба. Хотя россияне и перебросили подкрепление на это направление, однако никаких тактических достижений не имеют.
Несмотря на то, что продолжаются интенсивные бои и сколько враг сил бросает на это, пока, за исключением Соледара, не видно, чтобы они добились каких-то тактических успехов на этом направлении.
– резюмировал Мусиенко.
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