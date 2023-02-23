Пытаются расчистить территорию, – боец ВСУ о танковых наступлениях россиян возле Лимана

На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои. Враг оказывает давление на украинские позиции, применяя фактически все имеющееся оружие и технику.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ, военный инструктор Виталий Биляк. Он сообщил, что украинские бойцы мужественно держатся на позициях и дают отпор оккупантам.

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Военный сообщил, что на днях украинские силы обороны уничтожили два вражеских танка Т-90, одну БМП и большое количество пехоты – около 60 – 70 единиц личного состава. По словам бойца, такие потери украинская армия наносит врагу постоянно.

Они выехали большим количеством техники на нашу позицию, где стоит небольшое количество людей, и они потерпели фиаско,

– добавил Биляк.

Тактика русских

Военный сообщил, что на Лиманском направлении ежедневно продолжаются масштабные атаки врага на украинской позиции. Однако огромное количество русской пехоты просто погибло в лесах.

Россияне выбрали тактику, когда едет первый танк Т-90М для того, чтобы пробить дорогу другим танкам, а им на расстоянии 5 – 10 метров в поддержку идет второй, заметил военный.

Так они прочищают дорогу и рассчитывают слабые места, где можно проехать. Они попытались проехать одиннадцатью танками, однако у них ничего не получилось,

– добавил боец.

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