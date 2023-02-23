Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, військовий інструктор Віталій Біляк. Він повідомив, що українські бійці мужньо тримаються на позиціях і дають відсіч окупантам.

Дивіться також Ми не просто стоятимемо, а зробимо все можливе, – оборонець Бахмута

Військовий повідомив, що днями українські сили оборони знищили два ворожих танки Т-90, одну БМП та велику кількість піхоти – близько 60 – 70 одиниць особового складу. За словами бійця, таких втрат українська армія завдає ворогові постійно.

Вони виїхали великою кількістю техніки на нашу позицію, де стоїть невелика кількість людей, і вони зазнали фіаско,

– додав Біляк.

Тактика росіян

Військовий повідомив, що на Лиманському напрямку кожного дня тривають масштабні атаки ворога на українській позиції. Однак величезна кількість російської піхоти просто загинула в тамтешніх лісах.

Росіяни обрали тактику, коли їде перший танк Т-90М для того, щоб пробити дорогу іншим танкам, а ним на відстані 5 – 10 метрів в підтримку йде другий, зауважив військовий.

Так вони прочищають дорогу і вираховують слабкі місця, де можна проїхати. Вони спробували проїхати одинадцятьма танками, однак в них нічого не вийшло,

– додав боєць.

Ворог в паніці під Вугледаром: дивитись відео

Ворог атакує східний фронт: останнє