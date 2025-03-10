Россия идет вперед на Курщине и штурмует на Востоке: карта боев на 10 марта

Наступление оккупантов продолжается. Украинские бойцы мужественно держат оборону по всей линии фронта.

На фронте продолжаются ожесточенные бои. За последние сутки произошло 151 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Удар по Новокуйбышевскому НПЗ: в ЦПД указали на его важность для врага

Где враг был наиболее активным

На Харьковском направлении наши войска отбили 6 атак врага в районе Волчанска.

Противник атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Петропавловки и Загрызово.

Враг штурмовал у Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка.

Россияне пробовали продвинуться возле Новолюбовки: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины за сутки отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Оккупанты атаковали в направлении Серебрянки: смотрите на карте

На Краматорском направлении захватчик 4 раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и в сторону Ступочек и Белой Горы.

Оккупанты пытались продвинуться в районе Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 18 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

Противник атаковал возле Торецка: смотрите на карте

Обратите внимание! В ЦПД отмечали, что Силы обороны имели в Торецке определенные успехи.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.

Агрессор штурмовал в районе Даченского: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 5 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

Россияне пробовали прорваться возле Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Привольного наши защитники отбили 9 штурмовых действий оккупантов.

Враг штурмовал в направлении Гуляйполя: смотрите на карте

На Ореховском направлении противник 4 раза шел вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков.

Противник атаковал возле Щербаков: смотрите на карте

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак российских захватчиков.