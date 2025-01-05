Ситуация в Торецке очень напряженная и хаотичная, – DeepState

В Торецке продолжаются напряженные городские бои. Ситуация в городе очень хаотичная из-за чрезвычайно плотного огневого контакта между подразделениями ВСУ и противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно о плотных боях в Торецке

Так, аналитики отмечают, что в Торецке позиции буквально могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома.

Пехота ка*апов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения, потому что они практически везде,

– указывают в DeepState.

Сейчас наиболее активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". В частности, именно "Забалка" очень ярко отражает вышеописанные события в городе.

Что происходит в Торецке и в окрестностях: смотрите на карте

Кроме этого, российская армия пытается продвигаться в сторону Щербиновки. Неоднократно уже была его фиксация на пути к селу, но ВСУ сдерживали штурмы и уничтожали врага, умножая на ноль усилия противника.

Что происходит на Торецком направлении

Утром 5 января в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что на Торецком направлении россияне атаковали наши позиции в направлении Щербиновки и в Торецке.

"В результате огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытавшихся инфильтроваться в наши боевые порядки", – уточнили там.

По данным Генштаба, в течение суток на этом направлении произошло 11 атак. Кроме ударов по вышеупомянутым населенным пунктам, боевые действия зафиксированы и в районах Дилиевки и Крымского.

Кроме этого, в ОСУВ “Хортица” рассказали о применении в Торецке необычной тактики. Представитель Виктор Трегубов отмечает, что легковооруженные российские войска набирают противотанковые мины и пытаются подбежать к зданиям и забросить их туда.