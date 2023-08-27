Выбили врага с важных позиций и пополнили обменный фонд, – майор ВСУ о боях у Бахмута

Вокруг Бахмута продолжаются напряженные бои, в которых ВСУ постепенно удается выжимать врага с его позиций. Оккупанты до сих пор бросаются в безрассудные контратаки, но опытные украинские воины наносят им чрезвычайно большие потери.

Об этом 24 Каналу рассказал Максим Жорин: экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады. По его словам, ВСУ к югу от Бахмута продолжают продвигаться и не дают врагу создать крепкую оборону.

Смотрите также Силы обороны продвигаются у Роботино: оккупанты имеют потери и опрокидывают туда войска

Как выглядят бои 3 штурмовой бригады

Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной. Это связано с тем, что обе стороны стремятся продвинуться по этому направлению вперед.

Враг постоянно опрокидывает на Бахмутское направление дополнительные силы, пытаясь контратаковать. Однако инициатива остается за Силами обороны, несмотря на сложность ситуации.

"Вчера (26 августа – 24 Канал) мы имели успех в локальных наступательных действиях, в результате которых нам удалось выбить врага с важных позиций и пополнить наш обменный фонд", – поделился Жорин.

ВСУ не дают врагу закрепиться

Россия постоянно вбрасывает к югу от Бахмута дополнительные силы, но ВСУ уничтожают их во время обороны. Как объясняет Жорин, российская пехота не способна вести бой на равных с 3 штурмовой, а большинство российской тяжелой техники на этом направлении уже уничтожено

3 штурмовая бригада начала наступление на позиции россиян к югу от Бахмута еще в мае. Важно, что это наступление началось на только что занятые оккупантами позиции, которые не были столь подготовленными к обороне, как на Запорожье.

Мы стараемся держать динамику и понимаем, насколько важно продвигаться интенсивно, не позволяя врагу создать крепкие оборонительные рубежи, – отмечает военный.

Однако это не означает, что бои вблизи Бахмута менее тяжелые, чем на Юге. 3 штурмовая бригада во время наступательных действий также регулярно наталкивается на российское минирование.

Для того чтобы не дать оккупантам построить серьезные фортификационные системы, Силы обороны пытаются выбивать россиян с его позиций или наносить поражение.

"У врага есть определенные позиции, на которых они пытаются зарыться. Но мы постоянно уничтожаем личный состав противника, из-за чего каждому новому подразделению оккупантов приходится рыть окопы вблизи трупов своих предшественников", – рассказал Жорин.

Максим Жорин о ситуации вблизи Бахмута: смотрите видео

Что известно о других участках фронта