Не только фосфор: каким запрещенным оружием россияне обстреливают Авдеевку

Возле Авдеевки который день не утихают тяжелые бои. Российские оккупанты перебросили три новых бригады. Враги применяют вдвое больше техники и бьют из всех видов оружия. Не обходят и запретную.

Россияне накрывают позиции украинских защитников запрещенными фосфорными бомбами. И не только ими. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов.

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Запрещенное оружие

Руководитель офиса президента Андрей Ермак 13 октября отметил, что россияне бросили много своих сил на Авдеевское направление. При этом они применяют фосфорные бомбы. В свою очередь, Егор Фирсов отметил, что запрещенное оружие враги используют с первых дней полномасштабной войны. В течение полутора лет они выжигают все помещения.

Были школы, которые пережили Вторую мировую войну, а сейчас их нет – развалины остались. Реально мы противостоим самым большим и сильным террористам в мире. Для них нет законов, конвенций. Они используют любое оружие, которое есть у них в арсенале,

– подчеркнул он.

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Среди других неконвенционных видов оружия россияне применяют снаряды с мелкими обломками, похожими на иглы. Когда взрывается снаряд, они рассыпаются на определенную территорию. Попадание соответствующих обломков в живот, шею или другие уязвимые места вызывают скорую кровопотерю.

"Также россияне используют разные газы. Постоянно на позициях в Авдеевке ребят травили разными газами. Даже применяли с примесями психотропных веществ. После этих газов начинались галлюцинации. То есть в Авдеевке использовались все виды оружия", – отметил Фирсов.

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