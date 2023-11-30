Важна не битва, а война: почему россияне уцепились за Авдеевку
Авдеевка важна для россиян не стратегически, а политически. Российский диктатор понимает, что не может нанести того поражения, на которое рассчитывал, а именно разрушить украинскую государственность. Поэтому ставит минимальные задачи.
В частности выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник.
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Цели окупантов возле Авдеевки
Путин хочет хоть каких-то побед, а потому будет наступать возле Авдеевки. Этот сценарий напоминает бои возле Бахмута. А у россиян есть большой человеческий потенциал, который без сожаления будут массово бросать в бой, чтобы реализовать задачи диктатора.
"Возле Бахмута было что-то похожее – он был взят исключительно пехотой. ПВК "Вагнера" задекларировали за 10 месяцев боев более 22 тысяч убитых, это не считая регулярных войск. Что-то подобное происходит и в Авдеевке. Но там другая ситуация в тактическом понимании", – отметил военный эксперт.
Петр Черник о боях возле Авдеевки: смотреть видео
По словам Петра Черника, Авдеевка гораздо лучше укреплена. С 2014 года там строились соответствующие постройки.
"Справятся ли россияне – не возьмусь давать стратегическую оценку. Путин будет давить на своих генералов. Если нам придется отходить из Авдеевки, важно не разогнать неправильно это в эмоциональной части. Нам важно выиграть войну. Какая-то битва может быть проиграна", – пояснил он.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Ситуация возле Авдеевки остается сложной, там не утихают бои. Несмотря на огромные потери, россияне не оставляют попыток штурмов, хотя это направление не является для них стратегически важным. Это исключительно политическое решение.
- Оккупанты пытаются идти из шести направлений, используя для этого малые тактические группы с количеством человек от 10 до 30. Идут ближние бои на дальности от 2 – 3 километров. Почти половина потерь, которые россияне несут на фронте, приходится на Авдеевское направление.
- Британская разведка пишет, что "российские войска совершили дальнейшие небольшие продвижения на северной оси "клещей" в рамках попытки оцепить" Авдеевку. Аналитики отмечают, что с начала октября 2023 года оккупантам удалось продвинуться на этом участке на 2 километра вперед и это наибольшее достижение "второй армии мира". При этом жертвы оцениваются в тысячи человек.