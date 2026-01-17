Цели меняются: почему россиян стягивают в Гуляйполе и чем это грозит Запорожью

Ситуация вокруг Гуляйполя на Запорожском направлении остается напряженной. Российские войска усиливают давление, наращивают группировки, чтобы расширить зону контроля, пытаются ползти малыми пехотными группами.

Почему россияне переключают внимание на Гуляйполе, насколько серьезна угроза для Запорожья и куда рвутся враги на самом деле, эксклюзивно для 24 Канала проанализировали военнослужащие и военные эксперты.

Почему россияне меняют фокус внимания?

Российское командование, считает руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, сосредоточивает основные усилия сразу на нескольких направлениях, которые считает для себя критическими.

В то же время сама конфигурация этих действий, по его мнению, свидетельствует не столько о силе противника, сколько об имеющихся проблемах и ограничениях ресурса.

Самые интенсивные боевые действия сегодня фиксируются на севере Донецкой области и на востоке Запорожского направления.

По оценке Лакийчука, если проанализировать сводки Генерального штаба, именно от Покровска в северном направлении, до Лимана, наблюдается наибольшая плотность боевых столкновений и авиационных ударов противника.

Покровское направление для россиян имеет ключевое значение. Это, как отмечает эксперт, ключ к попытке охвата всего северского выступа – линии укрепленных пунктов, где сейчас идут ожесточенные бои за Константиновку и Дружковку.

Именно через Покровск противник пытается повторить сценарий своего предыдущего неудачного наступления на Доброполье. Такие действия были прогнозируемыми, так же как и накопление сил на Лиманском направлении.

В то же время падение Северска стало для нас серьезным поражением. Однако дальнейшие бои за Константиновку и попытки наступления на Северск с фронта, убежден Лакийчук, свидетельствуют о том, что фланговый охват всей нашей группировки сил у противника не складывается.

Их замысел буксует, и в итоге все может свестись к лобовым, изнурительным попыткам вытеснения наших подразделений.

Именно с этим, по мнению руководителя программ безопасности, частично связано и обострение на юге и востоке Запорожской области – в районах Орехово и Гуляйполя.

Есть такое понятие у военных, как перенос направления главного удара. Когда на направлении главного удара силы упираются в стену и пытаются перенести усилия на тот участок, где имеют успех. Здесь происходят похожие действия, – подчеркнул Павел Лакийчук.

Такие действия создают серьезные риски для территорий к югу от трассы Донецк – Запорожье. В то же время, предполагает Павел Лакийчук, они могут быть и признаком того, что на Донбассе российские войска постепенно выдыхаются и вынуждены распылять силы вместо реализации единого четкого оперативного плана.

Основной стратегической целью России в конце 2025 года оставался захват всей Донецкой области. Впрочем, как считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, с конца 2025-го и в начале этого года приоритеты противника начали постепенно смещаться и все больший вес для него приобретает Запорожское направление.

Юг еще в конце года рассматривался российским командованием как потенциальное направление для перехода от тактических действий к оперативному наступлению. Однако украинским Силам обороны удалось сковать значительную группировку врага в районе Покровска, втянув ее в изнурительные бои.

Это, убежден Мусиенко, сорвало планы противника по развитию оперативного успеха и заставило его скорректировать намерения, в частности после потерь и отхода на Купянском направлении.

Однако Юг никогда не исчезал из стратегических планов Кремля. Об этом свидетельствуют и заявления российского руководства о так называемой Новороссии, и неоднократные предупреждения украинского военного командования о намерениях врага вести активные наступательные действия именно на южном направлении.

Что происходит в Гуляйполе?

Российские войска, как сообщает политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, постепенно накапливают силы в Запорожской области и смогли закрепиться на отдельных участках в пределах Гуляйполя.

Для продвижения противник применяет тактику так называемого просачивания. В то же время в украинской обороне есть ряд проблем. Впрочем, говорить о захвате города пока преждевременно.

По словам майора ВСУ, оккупанты действительно пытаются малыми шагами заходить в Гуляйполе, однако операция там еще далека от завершения: украинские военные продолжают удерживать позиции.

Ключевой проблемой, как считает Ткачук, остается недостаток резервов для построения эффективной обороны. Именно этим, по его оценке, пользуется противник, действуя малыми пехотными группами и избегая масштабных штурмов.

Таким образом оккупанты поглощают тот или иной населенный пункт, в том числе и Гуляйполе. Это ползучая оккупация, – объяснил Ткачук.

Сейчас, считает Александр Мусиенко, российская армия находится на этапе определения дальнейшего сценария. В ближайшее время станет понятно, сможет ли противник перейти от тактических штурмов к более масштабным оперативным действиям.

Впрочем, эксперт склоняется к тому, что этого не будет допущено, и России придется взять оперативную паузу для перегруппировки сил, поиска слабых мест в украинской обороне и накопления ресурсов, в частности на Запорожском направлении.

Вместе с тем такая пауза не будет означать затишья на фронте.

Противник будет пытаться перегруппировывать свои силы, будет пытаться искать точки для ударов, прощупывать нашу линию обороны, наносить удары и пытаться накопить определенные силы, которые дадут возможность врагу действовать именно на Запорожском направлении, могущем быть одним из приоритетных в ближайшие дни и недели, – спрогнозировал военный.

Это окно времени, по его словам, Украина использует для усиления оборонительных позиций, а также для системных ударов по оперативному тылу противника – складам, местам сосредоточения войск и средствам БПЛА. Параллельно Россия, предупреждает эксперт, будет пытаться компенсировать свои неудачи на фронте террористическими ударами по гражданской инфраструктуре Украины, в частности объектам энергетики, однако даже эти действия не позволяют врагу достичь заявленных стратегических целей.

Чем для россиян важно Гуляйполе?

Как считает военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, активизация россиян на этом участке имеет вполне прагматические цели.

Гуляйполе не является для врага самоцелью и не имеет самостоятельной стратегической ценности. Однако ключевым фактором является логистика, которая расположена за городом.

Говорится о путях снабжения в направлениях Покровска, Мирнограда и Константиновки – важного участка фронта в Донецкой области. Противник пытается прорваться дальше именно для того, чтобы перерезать или хотя бы взять под огневой контроль эти логистические маршруты.

Взять хотя бы под огневой контроль, чтобы они по этим путям, по этим дорогам смогли наносить удары артиллерию, дронами, дотянуться, возможно, какими-то другими средствами. Именно эти логистические пути являются целью для россиян при этом наступлении, – подчеркнул аналитик.

Согласно сводкам Генштаба, Гуляйпольское направление стабильно занимает одно из первых мест по количеству боевых столкновений, уступая лишь Покровскому, самой горячей точке фронта.

Это означает, что украинское командование осознает угрозу и реагирует на нее. В частности, на это направление было переброшено 5-ю штурмовую бригаду – мощное и опытное подразделение, которое ранее длительное время удерживало позиции на Донбассе, в частности в районе Часова Яра, демонстрируя высокую устойчивость в обороне.

Более чем уверен, что Гуляйполе мы удержим, – резюмировал военный эксперт.

Как изменился фронт возле Гуляйполя: последнее