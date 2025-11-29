"Началось перемалывание": что россияне планировали возле Гуляйполя и как ВСУ сорвали их замысел

Россияне продолжают атаковать украинские позиции на Востоке и Юге. Сейчас они вплотную приблизились к нескольким ключевым городам, среди которых Гуляйполе.

Враг хотел воспользоваться численным преимуществом и прорваться в город, но их планы не осуществились благодаря оборонительным действиям ВСУ. Что планировал враг у Гуляйполя, как изменилась ситуация за последнее время и какие перспективы удержать город – проанализировали военные эксперты эксклюзивно для 24 Канала.

Какой расчет россиян относительно Гуляйполя?

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что россияне ранее имели продвижение к Гуляйполю. Несмотря на это удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию.

Благодаря нашим штурмовым полкам, говорим о 225-й, о 33-й штурмовых полках, о подразделениях механизированных бригад и о взаимодействии с оперативным командованием "Юг",

– добавил спикер.

Он отмечает, что сейчас по Гуляйполю выстраивается новая линия обороны, которая должна сдержать врага и в дальнейшем.

Россиянам это направление представляется "перспективным": Донбасс – промышленные крепости, тяжелое направление, а в Запорожских степях считают, что им будет проще. Поэтому и пытаются пролезть везде – Изюм, Северск, Константиновка, Прокопьевск.

По мнению Братчука, враг хочет ворваться в населенные пункты до зимы, завязать городские бои и "перезимовать" на территории Украины.

Поэтому зима точно будет жаркой, враг не собирается пока останавливаться,

– подчеркнул спикер.

Относительно утверждений, якобы враг хочет создать оперативное окружение вокруг Гуляйполя, Братчук объясняет, что тактика россиян давно известна. Они пытаются инфильтрироваться, накапливать пехоту.

Мне известно, определенные группы российской пехоты добегали до Гуляйполя, но уже бежать они точно не смогут. Я не знаю, достанутся ли им даже черные пакеты, от них ничего не осталось,

– заметил Братчук.

И об "окружении" и "полуокружении" Братчук считает, что в информационном пространстве эти термины часто используют неправильно. Россияне могут многое "обещать", но, как говорит Братчук по-одесски: "обещать – не значит жениться". Они уже "оккупировали" столько городов, а по факту – совсем другая картина.

"Приняты правильные решения"

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также отмечает, что ситуация возле Гуляйполя постепенно выравнивается. Ранее звучали эмоциональные оценки, мол, россияне продвинулись на значительную глубину, и это выглядело критично.

Были приняты правильные решения: не удалось удержать имеющиеся рубежи, не цепляться за территорию, быстро отвести на заранее подготовленные рубежи, сохраняя личный состав, это самое главное,

– подчеркнул Кузан.

Кузан подчеркивает, что самое главное – сохранить личный состав, управляемость и боеспособность подразделений. И на Гуляйпольском направлении это удалось: подразделения не потеряли боеспособности, заняли оборонительные полосы и начали эффективно "перемалывать врага".

Резервы подтянулись, и продвижение россиян остановлено.

Говоря о ключевых участках фронта: Часов Яр, Торецк, Покровск, Гуляйполе, Кузан отмечает, что украинские силы удержались там, где Россия уже дважды, летом и осенью, планировала достичь "стратегических успехов".

Ни летняя, ни осенняя наступательная кампания РФ не выполнили своих основных задач. Несмотря на тяжелые бои и потери, украинская оборона сохраняет основные позиции.

По словам Кузана, тактика ВСУ закономерна: увеличивать дистанцию, где возможно, истощать наступательную пехоту РФ, сохранять жизни украинских военных. И это работает, враг не достигает заявленных целей.

Главная проблема возле Гуляйполя

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил, что в Гуляйполе раньше могли просочиться мелкие группы, из-за недостаточной плотности наших войск. И это проблема не только Гуляйполя, а всей линии фронта.

Он подчеркивает, что до сих пор не принято решение выставить в строй силовиков по всему фронту. Он прогнозирует, если этого не сделать, ползучее российское наступление продолжится.

Россияне уже подошли к Гуляйполю, и делают это только потому, что имеют возможность, потому что их больше. Россияне не обязательно сразу заходят в город. Они обходят по флангам, перекрывают логистические цепи, а тогда уже просто не дают возможности держать оборону в самом населенном пункте.

На сейчас в Гуляйполе нет достаточной массы российских войск. Те мелкие группы, что просачивались, уже уничтожены или отброшены.

Но это – на сейчас. Через некоторое время они снова пойдут теми же полями, продолжат окружение, и мы или будем вынуждены отходить или попадем в сложную ситуацию. И вот тогда россияне уже смогут заходить в город реально, а не отдельными группами,

– подчеркнул полковник запаса.

Сейчас в Гуляйполе захода нет, но он может произойти, если не решить проблему плотности обороны и недостатка людей.

