Угрозы для Покровска и Курахово серьезные: фронтовой обзор от Свитана

Россияне продолжают штурмы в направлении Часового Яра, чтобы прорвать вторую линию обороны ВСУ. Почти критической является ситуация возле Очеретино, к которому вплотную приблизился враг.

Все угрозы для этого направления в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала разобрал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский был на фронте, работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях. Именно там сосредоточены главные ударные силы врага, которые пытаются прорвать украинскую оборону.

Свитан объяснил, что сейчас там наиболее опасным отрезком является Очеретино. Там линия обороны проходит от Курахово до Карловки, в Очеретино россияне вплотную приблизились к ней.

Подход к этой линии заболочен, поэтому россияне пошли по высоте – в Очеретино. Наша основная задача сейчас – остановить движение россиян в районе этого населенного пункта, вероятно, Сырский над этим и работал,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

По бокам от Очеретино в последнее время не фиксируется продвижение, вероятно, россияне фланги оставили не усиленными, и сейчас будут работать над их укреплением.

"Есть возможность их остановить. Единственный вопрос в скорости движения той поддержки, которую выделили США", – подчеркнул Свитан.

Падение Су-34

Россияне подтвердили, что потеряли элитный экипаж на борту самолета Су-34.

Авиакатастрофа произошла над Валуйками, что на маршруте российских бомбардировщиков, которые сбрасывают КАБы на Купянском направлении.

Свитан убежден, что причиной этой авиакатастрофы может быть одна из трех:

отказ авиатехники, однако даже в таком случае экипаж смог бы катапультироваться;

внештатное схождение боеприпаса. Иногда при сбросе авиабомбы во время маневров она может повредить самолет, в таком случае уничтожается и самолет, и экипаж;

уничтожение украинскими средствами ПВО. До Валуйок так называемый "блуждающий" Patriot достает, расстояние примерно 80 километров.

Не так важен механизм, а результат. Ведь именно Су-34 являются носителями КАБов и это будет основная цель в ближайшее время после захода в Украину F-16,

– отметил Свитан.

Удары по флоту России

Украинские спецслужбы подтвердили атаку надводными дронами MAGURA V5 по Черноморскому флоту. Из обнародованных видео заметно, что беспилотные катера оснащены чем-то вроде зенитно-ракетных комплексов.

Свитан уточнил, что это на самом деле это авиационная ракета Р-73 типа "воздух – воздух".

Подобным ракетам уже в целом более 50 лет. Ракета имеет тепловую головку самонаведения.

Предположительно ГУР оснастили двумя такими ракетами MAGURA V5. Вероятно, рядом также следовал целеуказатель: или локатор, или другая система,

– добавил военный эксперт.

Эта ракета работает примерно как ПЗРК Stinger, однако с несколько большей дальностью. Но требует предварительного целеуказания.

Также эта ракета достаточно удачно может работать по российским самолетам, поскольку от испуга флот забился в бухты. Можно целиться по воздушным судам, которые пытаются выполнять функцию обороны российских кораблей.