Всі загрози для цього напрямку в щоденном фронтовому огляді для 24 Каналу розібрав льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

До теми Дві гарячі точки: Світан назвав слабкі місця фронту на Донеччині

Бої на Донеччині

Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський був на фронті, працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках. Саме там зосереджені головні ударні сили ворога, що намагаються прорвати українську оборону.

Світан пояснив, що зараз там найбільш небезпечним відтинком є Очеретине. Там лінія оборони проходить від Курахового до Карлівки, в Очеретиному росіяни впритул наблизилися до неї.

Підхід до цієї лінії заболочений, тому росіяни пішли по висоті – в Очеретиному. Наше основне завдання зараз – зупинити рух росіян в районі цього населеного пункту, ймовірно, Сирський над цим і працював,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

З боків від Очеретиного останнім часом не фіксується просування, імовірно, росіяни фланги залишили не підсиленими, і зараз будуть працювати над їхнім укріпленням.

"Є можливість їх зупинити. Єдине питання в швидкості руху тієї підтримки, яку виділили США", – підкреслив Світан.

Падіння Су-34

Росіяни підтвердили, що втратили елітний екіпаж на борту літака Су-34.

Авіакатастрофа сталася над Валуйками, що на маршруті російських бомбардувальників, які скидають КАБи на Куп’янському напрямку.

Світан переконаний, що причиною цієї авіатрощі може бути одна з трьох:

відмова авіатехніки, однак навіть в такому випадку екіпаж зміг би катапультуватися;

позаштатне сходження боєприпасу. Іноді при скиданні авіабомби під час маневрів вона може пошкодити літак, в такому випадку нищиться і літак, і екіпаж;

знищення українськими засобами ППО. До Валуйок так званий блукаючий Patriot дістає, відстань приблизно 80 кілометрів.

Не так важливий механізм, а результат. Адже саме Су-34 є носіями КАБів і це буде основна ціль найближчим часом після заходу в Україну F-16,

– зауважив Світан.

Удари по флоту Росії

Українські спецслужби підтвердили атаку надводними дронами MAGURA V5 по Чорноморському флоту. З оприлюднених відео помітно, що безпілотні катери оснащені чимось на кшталт зенітно-ракетних комплексів.

Світан уточнив, що це насправді це авіаційна ракета Р-73 типу “повітря – повітря”.

Подібним ракетам вже загалом понад 50 років. Ракета має теплову головку самонаведення.

Імовірно ГУР оснастили двома такими ракетами MAGURA V5. Певно, поруч також слідував цілевказівник: або локатор, або інша система,

– додав військовий експерт.

Ця ракета працює приблизно як ПЗРК Stinger, однак з дещо більшою дальністю. Проте потребує попереднього цілевказання.

Також ця ракета досить вдало може працювати по російських літаках, оскільки від переляку флот забився в бухти. Можна цілити по повітряних суднах, які намагаються виконувати функцію оборони російських кораблів.