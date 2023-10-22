"Побед" нет почти год: для чего россияне наступают на Авдеевку

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Но даже, если бы враг захватил бы этот населенный пункт, то он бы не получил никакого стратегического преимущества.

Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, отметив, что с военной стороны россияне хотят оттянуть украинские войска.

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"Авдеевка и так в полуокружении. Даже, если противник её "закроет", если мы выведем свои войска, то там стратегического ничего противник не получит", – сказал Костенко.

Захватчики искали на линии фронта направления з угрозами, где они бы сосредоточили свои войска. И тогда, мол, украинской армии нужно будет маневрировать силами и средствами.

Оккупанты начали штурмы на Купянском направлении, но поняли, что там ВСУ имеют хорошие позиции, держат оборону и не делают маневров. Так россияне выбрали Авдеевку, чтобы туда маневрировала украинская армия.

Зачем россиянам Авдеевка: смотрите видео

Как отметил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, за последний год российская армия не одержала ни одной "победы". Поэтому, мол, с политической стороны оккупанты хотят "взять" какой-то населенный пункт.

Политически хотели бы, конечно, её окружить, "забрать", оккупировать и так дать еще одну "победу" российской армии, чтобы было о чем говорить за это время войны. Потому и политические, и военные (цели – 24 Канал) объединили. И для них эта "победа" была бы очень важна,

– сказал Роман Костенко.

Ситуация на Авдеевском направлении: главное