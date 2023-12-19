Переломят себе позвоночник, – Барабаш предположил, смогут ли россияне захватить Авдеевку

Оккупанты пытались захватить Авдеевку еще до объявления Владимира Путина о походе на 5 срок президентства. Однако, несмотря на все усилия и огромное количество ресурсов, захватчики так и не смогли выполнить эту задачу.

Уже больше года россияне озвучивают разные дедлайны для захват города. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, добавив, что в течение этого времени сроки постоянно меняются.

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Сможет ли Россия захватить Авдеевку

Кремлевские пропагандисты рассказывают, что уже в скором времени добьются своей цели, говорят, что вышли на окраины города, поэтому якобы стоит ждать успехов. Однако бойцам, которые сегодня защищают Авдеевку, ведут бои в сложнейших условиях и уничтожают врага – все эти российские дедлайны абсолютно неважны. О них они не думают и не говорят.

Украинцы слышали о "большом обращении" Путина к народу. Планировалось, что там он скажет что-нибудь об Авдеевке, но никаких успехов не было. За несколько дней до "прямой линии" пропагандисты начали рассказывать, что якобы окружат город до Нового года.

Владимир Путин 14 декабря провел первую пресс-конференцию с начала полномасштабной войны. Он говорил о мобилизации, росте цен, а также заявил, что цели так называемой "сво" не изменились.

"Теперь все понимают, что этого (захвата Авдеевки – 24 Канал) не будет, поэтому говорят, что якобы чего-нибудь достигнут до президентских псевдовыборов в России. Уверен, у них ничего не получится", – сказал Виталий Барабаш.

Он добавил, что ситуация на этом направлении непростая, украинским военным сейчас очень тяжело. Местным жителям и местным властям – тоже, ведь нужно обеспечивать жизнедеятельность города в таких условиях. Однако все понимают, что именно делают наши военные, поэтому им нужно всячески помогать.

Удержимся. Есть такое внутреннее убеждение. А они (оккупанты – 24 Канал) переломят себе позвоночник в Авдеевке,

– подчеркнул Виталий Барабаш.

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