В Авдеевке ВСУ выполнили три важные задачи: как это навредило врагу
Авдеевка продолжает быть одной из самых горячих точек фронта. Упорно обороняя этот город, наши воины уже выполнили три важные задачи.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил 24 Каналу, что в Авдеевке украинские военные разрушили некоторые замыслы, которые противник стремился реализовать до конца 2023 года.
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Каков был замысел России
Мусиенко отметил, что глобальная задача оперативного уровня для российских оккупационных войск на Донецком направлении – захват всей одноименной области в ее административных границах.
По его словам, замысел России заключался в том, чтобы, начав осенью наступление на Авдеевском направлении, провести масштабные наступательные действия по всему Восточному фронту – от Купянска до Авдеевки – и до конца года попытаться выйти на админграницы Донецкой области.
Из-за удачных и правильных оборонных действий украинских войск уже разрушены планы о том, что враг может реализовать до конца этого года какие-то свои оперативные замыслы, тем более стратегические,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Именно поэтому, добавил Мусиенко, оккупанты некоторое время ждали и в конце концов глава российского минобороны Сергей Шойгу пошел докладывать Владимиру Путину о "великой победе" – якобы взятии Марьинки.
Он напомнил, что с марта 2023 года оккупационные войска продвинулись вокруг Марьинки всего на 2,5 километра. И эти захватчики подали как большое достижение.
В Авдеевке ВСУ выполнили три важные задачи
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что в Авдеевке очень серьезно уменьшается ресурс оккупантов. Противник уже не раз был вынужден перебрасывать туда подкрепление, в частности, снимая силы, с другого направления.
Он напомнил, что за это время россияне лишились там более 15 тысяч живой силы и около 400 единиц бронированной техники, артиллерийских систем. Как на один участок фронта это очень большие потери.
То есть наша группировка обороны Авдеевки уже выполнила три важные задачи,
– подчеркнул Мусиенко.
Речь идет, по его словам, о таких задачах:
- Во-первых, ВСУ уничтожили и продолжают уничтожать большое количество врага.
- Во-вторых, россияне не могут атаковать широким фронтом на Востоке, как они планировали, и вынуждены концентрировать свои силы, в частности, на Авдеевском направлении.
- И в третьих, врагу не удалось заставить нас забрать силы с Юга и пойти на Восток.
Это те итоги, резюмировал Мусиенко, которые уже сейчас можно подбивать, и вносить в актив нашей группировки, осуществляющей оборону Авдеевки.
Бои за Авдеевку: главное
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, комментируя ситуацию на Авдеевском направлении, сравнил ее с происходящим в Бахмуте. Он подчеркнул, что наши воины будут защищать Авдеевку ровно столько, сколько будет сил.
- 28 декабря украинские военные отбили у захватчиков ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении. Это сделали воины 2 механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку. Глава государства отметил, что в этом городе Украина защищает свой и весь народ, как и на всей линии фронта. Он также поздравил воинов с Рождеством и Новым годом и вручил героям награды.