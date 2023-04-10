В Авдеевке российские войска "сдулись", – Жданов сказал, где продолжаются самые жестокие бои

Российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку Донецкой области, но их наступательный пыл на этом направлении уменьшился. Самые жестокие бои сейчас продолжаются за Марьинку.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Марьинка стала "священным городом", где полегла не одна тысяча, а может быть, даже не десяток тысяч россиян.

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Наступательный пыл окупантов в Авдеевке уменьшился

Жданов отметил, что оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, но на этом направлении их наступательный пыл существенно снизился.

В Авдеевке русские войска "сдулись". Они пока продолжают пытаться атаковать, сохраняют наступательный потенциал, но пыл в атаках резко уменьшился,

– сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что южный фланг Авдеевки удалось стабилизировать, на северном фланге – без изменений. Линия фронта никуда не двигается, хотя продолжаются жестокие бои.

Жданов о боях за Авдеевку и Марьинку: смотрите видео

Жестокие бои за Марьинку

Как утверждает Олег Жданов, самые жестокие бои сейчас продолжаются за Марьинку. Даже российское командование уже понимает, что этот город им просто так не удастся взять, его можно только обойти.

"Марьинка стала "священным местом", где нашла смерть уже не одна тысяча или даже не один десяток тысяч российских окупантов. Марьинка держится еще с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Здесь россияне продвинулись только на половину города", – заметил он.

Военный эксперт добавил, что захватчики разрушили Марьинку, от городских застроек уже почти ничего не осталось.

Бои за Марьинку: главное

Российские захватчики сосредотачивают свои силы на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Британские разведчики отметили, что за последние 7 дней Россия, вероятно, увеличила количество бронетехники в районе города Марьинка, который расположен в 20 километрах юго-западнее Донецка.

В разведке подчеркнули, что Россия продолжает придавать первостепенное значение ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов.

Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки россияне несут огромные потери. Ежедневно оккупационная армия теряет там около двух рот личного состава.

Дмитрашковский отметил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Россияне имеют переменный успех, но все наши позиции отвоевываются и возвращаются.

. За Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Она контролирует происки к Донецку и ключевой путь Н15.