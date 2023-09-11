Россияне пытаются контратаковать: в ВСУ объяснили важность Клещеевки и Андреевки
Силы обороны Украины имеют успехи в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Эти населенные пункты важны для ВСУ.
Так Клещеевка сразу стала точкой столкновения после того, как украинская армия начала брать Бахмут в полуокружение. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников, отметив, что именно возле этого населенного пункта есть самые господствующие высоты, которые ВСУ еще не захватили.
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"У Бахмута и возле Берховки – все еще как раз крайние господствующие высоты, которые мы, если берем, уже полностью контролируем сам Бахмут, который находится в низине", – подчеркнул Калашников.
Украинские защитники тогда смогут огнем артиллерии контролировать любое передвижение оккупантов в городе. То есть вражеские подразделения и их поставки материально-технического обеспечения. Также ВСУ смогут видеть любую ротацию и перемещение врага.
Почему важна Андреевка
Именно возле этого населенного пункта расположены господствующие высоты, наиболее высокие в том районе. Когда Вооруженные Силы Украины их возьмут, они смогут контролировать логистику россиян – трассу Горловка – Бахмут. Тогда украинская армия полностью перекроет ее своим огнем.
Как важны для ВСУ Андреевка и Клещеевка возле Бахмута: смотрите видео
Враг проверяет оборону ВСУ
Оккупанты постоянно пытаются контратаковать – так они хотят остановить продвижение ВСУ. Несмотря на то, что россияне сами обороняются, враг пытается проверять оборону украинской армии – не удастся ли ему её сдвинуть.
Он пытается нас сдержать, но безрезультатно,
– подчеркнул начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- По данным Генштаба, у ВСУ есть частичный успех в районе Клещеевки. Украинские военные вытесняют россиян с занятых ими позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
- В течение прошлой недели украинская армия освободила 2 квадратных километра на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, возле Бахмута освобождено уже 49 квадратных километров.
- Украинские снайперы на расстоянии 900 метров ликвидировали врага в Бахмуте. Произошло это в районе "Самолета". Видео работы украинских защитников обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.