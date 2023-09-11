Россияне пытаются контратаковать: в ВСУ объяснили важность Клещеевки и Андреевки

Силы обороны Украины имеют успехи в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Эти населенные пункты важны для ВСУ.

Так Клещеевка сразу стала точкой столкновения после того, как украинская армия начала брать Бахмут в полуокружение. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников, отметив, что именно возле этого населенного пункта есть самые господствующие высоты, которые ВСУ еще не захватили.

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"У Бахмута и возле Берховки – все еще как раз крайние господствующие высоты, которые мы, если берем, уже полностью контролируем сам Бахмут, который находится в низине", – подчеркнул Калашников.

Украинские защитники тогда смогут огнем артиллерии контролировать любое передвижение оккупантов в городе. То есть вражеские подразделения и их поставки материально-технического обеспечения. Также ВСУ смогут видеть любую ротацию и перемещение врага.

Почему важна Андреевка

Именно возле этого населенного пункта расположены господствующие высоты, наиболее высокие в том районе. Когда Вооруженные Силы Украины их возьмут, они смогут контролировать логистику россиян – трассу Горловка – Бахмут. Тогда украинская армия полностью перекроет ее своим огнем.

Как важны для ВСУ Андреевка и Клещеевка возле Бахмута: смотрите видео

Враг проверяет оборону ВСУ

Оккупанты постоянно пытаются контратаковать – так они хотят остановить продвижение ВСУ. Несмотря на то, что россияне сами обороняются, враг пытается проверять оборону украинской армии – не удастся ли ему её сдвинуть.

Он пытается нас сдержать, но безрезультатно,

– подчеркнул начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады.

Какая ситуация на Бахмутском направлении